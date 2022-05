Na šampionáte ešte bod nestratili: Napriek tomu sa Švajčiari natrápili s outsiderom našej skupiny

Švajčiarski hokejisti zvíťazili v utorňajšom zápase "slovenskej" A-skupiny nad Kazachstanom tesne 3:2 a pripísali si tretí triumf na turnaji. Rovnako ako prvá Kanada majú plný počet bodov a figurujú na druhom mieste. Duel rozhodoval Slovák Peter Stano.

Švajčiari sa už v stredu o 19.20 h stretnú so Slovenskom, posledný Kazachstan narazí vo štvrtok na Kanadu.



A-skupina (Helisnki):

Švajčiarsko - Kazachstan 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Góly: 24. Malgin (Kurashev, Siegenthaler), 35. Simion, 56. Herzog (Ambühl) - 46. Blacker, 58. Orechov (Michajlis, Valk). Rozhodovali: Hansen (Nór.), STANO (SR) - Beresford (V.Brit.), Zunde (Lot.), vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 2858 divákov.

Švajčiarsko: Aeschlimann - Kukan, Siegenthaler, Fora, Moser, Fora, Glauser, Geisser, Egli, Marti - Kurashev, Hischier, Meier - Simion, Malgin, Suter - Ambühl, Corvi, Herzog - Miranda, Bertschy, Riat

Kazachstan: Šutov - Sam. Danijar, Svedberg, Blacker, Orechov, Metalnikov, Beketajev, Šalapov - Akolzin, Šestakov, Ševčenko - Michajlis, Valk, Paňukov - Starčenko, Savickij, Sagadejev - Petuchov, Asetov, Gurkov - Rachmanov



Favorizovaní Švajčiari sa od úvodných minút vrhli na súpera a viesť mohli už po 79 sekundách. Strelu Malgina však zastavila žŕdka. V 10. minúte sa dostali do prečíslenia 2 na 1 Kurashev s Meierom a druhý menovaný nechal vyniknúť Šutova. Kazašský brankár predvádzal výborný výkon a proti neustálym nájazdom Švajčiarska odolával až do 24. minúty. Siegenthalerova zblokovaná strela sa dostala ku Malginovi a ten dorazil puk do siete - 1:0.

Prvé vylúčenie prišlo v 26. minúte. Na trestnú išiel Glauser, no stále sa hralo pred Šutovom, ktorý dvakrát zachránil pri šanciach Malgina. Až potom prišla možnosť outsidera na vyrovnanie, prečíslenie 2 na 1 však vyriešil pohotovým zákrokom Aeschlimanna. Na druhej strane "čaroval" Šutov, ktorý vychytal tutovku Hischiera, a keď sa už dostal puk zaňho, zasiahol na čiare Blacker.

V 35. minúte sa Švajčiari presadili druhýkrát, Simion sa dostal za obranu a strelou k žŕdke zvýšil na 2:0. "Helvéti" prestrieľali súpera v prostrednej tretine 22:5. Favoriti si však duel nepostrážili.

V 46. minúte hrali presilovku, no Meier stratil puk, Blacker ho potiahol do útočného pásma a prepálil Aeschlimanna. Kazachstan si následne zahral presilovku, ale opäť ju nezvládol a dvakrát takmer inkasoval.

Švajčiari v 56. minúte pridali tretí gól, no o dve minúty znížil Orechov a Kazachstan sa ešte nadýchol k poslednému náporu. Ten však nebol veľký a tak si Švajčiari, aj keď si duel riadne skomplikovali, pripísali tretie víťazstvo.



tabuľka A-skupiny:

1. Kanada 3 3 0 0 0 16:5 9

2. Švajčiarsko 3 3 0 0 0 14:4 9

3. Nemecko 3 2 0 0 1 8:8 6

4. Dánsko 3 2 0 0 1 11:8 6



5. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 6:9 3

6. Francúzsko 3 1 0 0 2 6:8 3

7. Taliansko 3 0 0 0 3 4:13 0



8. Kazachstan 3 0 0 0 3 4:14 0