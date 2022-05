Martin Škrtel končí kariéru, rozlúči sa s DAC: Vyhnali ho bolesti!

Najťažší verdikt! Martin Škrtel (37) vyriekol včera popoludní vetu, pri ktorej sa mu roztriasol hlas a do očí vbehli slzy: Končím s futbalom! Obranca Spartaka Trnava sa rozhodol seknúť s bohatou, 21 rokov trvajúcou kariérou. Posledný súťažný zápas odohrá v sobotu v záverečnom ligovom kole proti Dunajskej Strede.

Legendu slovenského futbalu už dlhšie sužovali zdravotné problémy, ktoré ho nakoniec dohnali k definitívnemu rozhodnutiu. „Zdravotný stav nie je podľa mojich predstáv. Po operácii achilovky sa dostavili problémy s platničkami v chrbtici. Obmedzuje ma to pri futbale i v civilnom živote. Už si ani nepamätám deň bez bolesti,“ prezradil Martin na tlačovke.

Posledné mesiace hrával s tabletkami a injekciami. Aj víťazné finále Slovenského pohára proti Slovanu, ktoré bolo pre neho znamením, že v najlepšom treba skončiť. „Mal som problém prejsť sto metrov so synom. Boli to veľké bolesti.“ Handlovský rodák si chce teraz najmä psychicky oddýchnuť. Pri futbale by však rád ostal. „Nevedel som si predstaviť život bez neho. Je čas začať sa riadiť rozumom, nie srdcom,“ zdôraznil.

Martin dostal ponuku od šéfa Spartaka Petra Macha pokračovať v štruktúrach klubu, ale zatiaľ k dohode neprišlo. „Chcem sa poďakovať Spartaku za šancu, že som mohol skončiť doma na Slovensku. Tiež agentovi Karolovi Csontóovi, mojej manželke a synovi, ktorí strávili so mnou celú kariéru,“ uzavrel dojatý Škrtel.