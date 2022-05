Z Messiho by sa mal stať akcionár: Kúpi hviezdny Argentínec časť TOHTO klubu?

Argentínsky futbalista Lionel Messi údajne pracuje na odkúpení 35 percent akcií klubu zámorskej Major League Soccer (MLS) Inter Miami. Ako referuje web španielskeho denníka Marca, tvrdí to novinár DirecTV Alex Candal, ktorý nedávno vyhlásil, že Messi po anabáze vo francúzskom Paríži St. Germain pôjde práve do MLS.

Tridsaťštyriročný Messi po dlhých rokoch v FC Barcelona zamieril minulé leto do Paríža, kde má kontrakt do 30. júna 2023. V tom čase už bude mať čerstvo po 36. narodeninách. "Leo Messi je stále jedným z najlepších hráčov na svete, na jeho schopnostiach to nič nemení," povedal spolumajiteľ a výkonný riaditeľ Interu Miami Jorge Mas.

Podľa neho má ďalší zo spoluvlastníkov klubu, Angličan David Beckham, s Messim dobré vzťahy, čo by mohlo zavážiť pri lanárení Argentínčana do Miami, kde si pred niekoľkými rokmi kúpil luxusnú nehnuteľnosť. "Keď odíde z PSG, boli by sme radi, keby sa Messi stal hráčom Interu Miami a bol súčasťou našej komunity. V srdci som optimista," dodal Mas.

Samotný Messi v minulosti v rozhovore s novinárom Jordim Évoleom potvrdil, že by sa raz chcel presťahovať do USA. "Vždy som sníval o tom, že zažijem život v Spojených štátoch a vyskúšam si pôsobenie v tamojšej lige," povedal predvlani.