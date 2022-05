Mladý talent Adam Sýkora absolvoval debut na MS proti Kanade: Vodičák som stihol pred MS, na vysvedčku boli aj dvojky

Foto

Sedemnásťročný talentovaný útočník Adam Sýkora má za sebou debut na MS. Dôveru trénera Craiga Ramsayho dostal pred tretím zápasom Slovákov, a to rovno proti jednému z favoritov šampionátu Kanade. Napriek prehre 1:5 bol však Sýkora so svojím individuálnym výkonom spokojný. V rozhovore pre Nový Čas tínnedžer okrem iného prezradil, že vodičák stihol spraviť už pred šampionátom, ale aj to, aké náročné je v takom mladom veku skĺbiť hokej so školou.