Piati slovenskí hokejisti majú zdravotné problémy: Kto bude chytať proti Švajčiarom?

V utorok dopoludnia absolvovali slovenskí hokejisti v dejisku MS dobrovoľný tréning, v tréningovej hale v Helsinkách korčuľovalo 17 hráčov. Na ľade krúžil aj obranca Martin Fehérváry, ktorý do Fínska priletel v pondelok. O tom, kam ho tréneri zaradia, sa rozhodne večer.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Na ľade chýbali okrem iných Tomáš Tatar, ale aj mladíci Juraj Slafkovský, či Šimon Nemec. "Bol to ľahší tréning a bol dobrovoľný. Ale na moje prekvapenie bolo na ľade dosť hráčov. Potrebovali vyjazdiť únavu zo zápasu s Kanadou, ničomu špeciálnemu sme sa nevenovali," povedal asistent trénera Ján Pardavý.

O tom, ku komu zaradia Fehérváryho, Pardavý uviedol: "Ešte nad tým premýšľame, večer máme sedenie a uvidíme, kam ho zaradíme. Či vedľa Petra Čerešňáka, alebo inde. Musí sa vyrovnať s časovým posunom, ale je v pohode, na ľade vyzeral veľmi uvoľnene."

Slovákov čakajú v stredu vo štvrtom zápase Švajčiari, na predchádzajúcich MS s nimi prehrali 1:8. "Tam nám dali 4 alebo 5 gólov presilovkách. Videli sme ich s Dánmi a majú opäť skvelé presilovky. Otáčajú rýchlo hru, majú dobrých brankárov. Musíme hrať tak, aby sme nesedeli na trestnej lavici. Musíme sa sústrediť na našu hru a musíme zlepšiť efektivitu v zakončení," povedal Pardavý.

Tréner brankárov Ján Lašák nechcel prezradiť, ktorý z brankárov dostane dôveru, čakal aj na to, ako bude prebiehať tréning: "Ja mám v hlave jasno. Ale my sa musíme držať nejakých okolností, ktoré máme v šatni, ale ktoré nechcem vyťahovať. Čaká nás ešte dosť zápasov. Ideme si k tomu sadnúť, čakal som na tréning a na to, ako sa chlapci budú cítiť. Podľa toho sa rozhodneme."

Otázny je štart Kristiána Pospíšila, ktorý sa zranil v pondelkovom súboji s Kanadou. Pardavý prezradil, že ďalší štyria hráči majú problém. Pospíšil však chce nastúpiť. "Sme hokejisti, veľakrát ideme aj cez bolesť. Verím, že sa dám do poriadku a že budem môcť chalanom pomôcť," uviedol krídelník.