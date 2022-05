Parkúrová tradícia sa vracia do Bratislavy: Tyršovo nábrežie privíta prestížny Pohár národov

Do Bratislavy sa po piatich rokoch vracia parkúrová tradícia. To sú hlavné ciele organizátorov parkúrových pretekov Pohár národov Longines EEF Series, ktoré sa uskutočnia od 19. do 22. mája 2022 v atraktívnom prostredí Tyršovho nábrežia.

Hlavné mesto privíta európsku jazdeckú špičku z 11 krajín, bojovať sa bude o miestenky do semifinále tohto podujatia. Okrem samotných pretekov, je pripravený bohatý sprievodný program pre návštevníkov.

Jazdecké preteky majú na Slovensku tradíciu, ale po mnohých rokoch sa tu uskutoční podujatie so svetovými parametrami. Za to môžu priaznivci tohto športu vďačiť organizačnému tímu, na čele s prezidentom Petrom Pukalovičom:

„Každý rok chceme na Slovensko priniesť v rámci športu niečo nové a zaujímavé. Minulý rok to bol L'Etape Slovakia by Tour de France. Myšlienkou bola realizácia na netradičnom mieste. Prvým miestom, ktoré nám pri sedení napadlo, bolo Tyršovo nábrežie. Toto podujatie je celosvetovo vždy na netradičných miestach. My sme si vybrali tento priestor, pretože si myslíme, že pre Bratislavu a Slovensko to môže byť reprezentatívne.”

Rozpočet celej akcie sa šplhá k hranici milión eur. Takmer polovica z toho išla na odmeny pre pretekárov a investíciu do povrchu, na ktorom budú kone so svojimi jazdcami pretekať. Počas štyroch dní sa Tyršovo nábrežie premení na špičkový jazdecký areál so všetkým, čo k nemu patrí. Na svoje si prídu aj návštevníci, ktorí budú mať pred sebou nielen panorámu nábrežia hlavného mesta, ale aj možnosti bohatého sprievodného programu. Pripravená bude EXPO výstava, food zóna, možnosť vyskúšať si jazdu na koni a rôzne ďalšie činnosti spojené s týmto športom. Vstup na Pohár národov je zdarma.