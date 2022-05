Česká olympijská medailistka už nechce nič skrývať: Končím!

Dvojnásobná majsterka sveta v behu na 400 metrov prekážok Zuzana Hejnová (35) je tehotná a definitívne končí kariéru.

Bronzová olympijská medailistka z Londýna sa v poslednej dobe stretávala so zdravotnými problémami, nepretekala takmer dva roky. S fanúšikmi sa rozlúči na Zlatej tretre 31. mája v Ostrave. "Rada by som sa s vami podelila o skvelú novinu, s priateľom Markom Zúberom čakáme bábätko. Už by to šlo ťažko skrývať, tak ideme s pravdou von," uviedla v tlačovej správe tridsaťpäťročná Hejnová, jedna z najúspešnejších českých atlétok poslednej dekády.

"Mám za sebou skvelú kariéru a zo srdca ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali a podporujú. Teraz sa teším na novú rolu. Všetko prebieha dobre, len mi rastie brucho a už sa nevojdem do džínsov," dodala Hejnová, ktorá naposledy pretekala 8. septembra 2020 na Zlatej tretre, kde bežala 300 metrov prekážok.