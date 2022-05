Futbalová Sereď končí v najvyššej súťaži: Proti neudeleniu licencie sa ani neodvolá

Čo bude s futbalovou Sereďou ďalej je nateraz otázne. Jedno je však isté.

Vzhľadom na to, že sa vedenie Športového klubu futbalu neodvolalo proti rozhodnutiu Prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK) o neudelení licencie vo Fortuna lige a klubových súťažiach UEFA v sezóne 2022/2023, tak je isté, že v budúcom ročníku nebude hrať najvyššiu súťaž.

Pre Nový Čas túto informáciu potvrdil generálny manažér klubu Marián Černý. "Napriek konečnému piatemu miestu v tohtoročnej ligovej tabuľke, čo je veľký úspech sme dlhodobo nevedeli splniť licenčné kritériá. Preto sme sa neodvolali proti rozhodnutiu POLK a tým pádom nám nebude udelená licencia na ďalšiu sezónu. V najbližších hodinách a dňoch chceme vyriešiť veci ohľadom mužstva, teda aj finančné záležitosti, ktoré nám vyplývajú zo vzťahu k hráčom," vyjadril sa na úvod generálny manažér ŠKF Sereď.

Podľa neho v tejto chvíli nie je jasné, čo bude ďalej so seredským futbalom. "Máme nejaký čas na to, aby sme situáciu zanalyzovali a uvidí sa, čo bude v budúcnosti. Či sa klub prihlási do tretej, alebo štvrtej ligy, alebo sa udeje niečo iné. O tom rozhodne vedenie Serede," pokračoval Marián Černý, ktorý zároveň uistil športovú verejnosť, že končiacu sezónu 2021/2022 futbalisti Serede normálne dohrajú.