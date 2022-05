Rozruch okolo Mbappého budúcnosti: Francúz si vybral svoje ďalšie pôsobisko

Udalosti posledných dní nasvedčujú tomu, že futbalový megatalent Kylian Mbappé (23) už rozhodol o svojej kariérnej budúcnosti, mladý Francúz má vraj v otázke ďalšieho pôsobiska jasno. Meno svojho nového klubu ešte neprezradil, no médiá a novinári už prišli s overenými novinkami.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Začiatkom mája denník Le Parisien prišiel s informáciou, že Mbappé aj naďalej zotrvá v Paríži, jeho matka to však vtedy poprela. Francúzsky futbalista je pred koncom aktuálnej sezóny s 25 gólmi najlepším kanonierom francúzskej ligy a tretíkrát po sebe sa stal aj najlepším hráčom tamojšej Ligue 1.

Pri preberaní ceny spomenul, že o svojej budúcnosti už rozhodol, no nepovedal, aký dres bude od budúcej sezóny obliekať. "Môžem oficiálne oznámiť, že rozhodnutie o svojej budúcnosti oznámim pred júnovou reprezentačnou prestávkou," povedal v nedeľu stále ešte hráč PSG.

Podľa talianskeho novinára Nicola Schiru sa už dohodol na zmluve s Realom Madrid, kde by mal pôsobiť do roku 2027 s ročným platom 40 miliónov eur. "Dohoda je uzavretá a potvrdená. Kylian Mbappé odchádza do Realu Madrid ako voľný hráč." píše na sociálnej sieti Schira.

Mbappého odchod z francúskeho hlavného mesta naznačuje aj jeho vlastné vyjadrenie pre L'Équipe. „Musíme rešpektovať všetky zúčastnené strany. Je to hotové, zostáva už len doladiť niekoľko detailov," priznal.

Do metropoly Španielska mieri rýchlonohý zakončovateľ aj podľa novinára Fabrizia Romana. "Real Madrid je v otázke dohody s Mbappém veľmi optimistický, keďže posledný kontakt s hráčom označil za viac ako pozitívny," uviedol Talian.