Útočný talent Juraj Slafkovský: Každý sníva o medailách

Ambície má vysoké, no snaží sa zostať nohami pevne na zemi. Juraj Slafkovský (18) by mal patriť na MS k najnebezpečnejším ofenzívnym zbraniam slovenského tímu. Na šampionáte sa v tíme trénera Craiga Ramsayho objavil už druhýkrát po tom, ako vlani v šiestich zápasoch nezískal ani jeden bod. Dnes je jeho úloha v tíme úplne iná. Očakávajú sa od neho hlavne góly.

Pred odletom na MS ste sa stretli aj s generáciou zlatých chlapcov. Čo znamená pre vás tento úspech, ktorý sa zrodil ešte pred tým, než ste sa vôbec narodili?

- Ešte som vtedy nežil, tak­že neviem, aké to bolo. Je dobré si takéto pekné úspechy pripomínať, ale zároveň si myslím, že žiť z minulosti sa nedá. Treba sa dívať dopredu.

Aké boli vaše pocity tesne pred odletom do Fínska?

- Na šampionát sme sa všetci neskutočne tešili. Pre mnohých chlapcov to budú vôbec prvé majstrovstvá sveta.

Podarí sa napodobniť medailový úspech z olympiády?

- Každý sníva o medailách a úspechu, ale treba sa držať pri zemi a ísť od zápasu k zápasu, potom sa výsledky dostavia.

Na MS je poriadne ostrá konkurencia, príde množstvo hráčov z NHL. Strieľať je náročnejšie ako na ZOH...

- Hráči z NHL len pridajú na kvalite turnaja, takže to hodnotím pozitívne. Ako však turnaj dopadne, to sa neodvážim povedať, to nevie nikto.

Zachytili ste výsledky draftovej lotérie? Na prvom mieste Montreal, na druhom New Jersey s Tomášom Tatarom...

- Bolo by dobré, keby som sa dostal do tímu NHL, v ktorom je nejaký Slovák. V konečnom dôsledku je to však lotéria a asi je to úplne jedno, kde skončím.

V reprezentácii nosíte číslo 20, prečo ste si ho vybrali?

- Číslo 20 sa mi vždy páčilo. Navyše, keď som bol malý, tak sme v klube mohli nosiť čísla len do 33. Takže som si vybral 20 a to mi už prischlo.

Zobrali ste si do Helsínk nejaký talizman? Alebo máte pred zápasmi nejaký rituál?

- To vôbec, nie som ten typ hráča.