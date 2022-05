Trabzonspor bujaro oslavoval titul, Hamšík opásaný slovenskou zástavou

"Absolvovali sme nezabudnuteľnú oslavu. Najprv triumfálna jazda na lodi a večer na našom štadióne slávnostné odovzdávanie trofeje. Bol to jeden z najpamätnejších dní v mojej kariére. Čakal som naň dlho," uviedol pre svoju oficiálnu webstránku Hamšík, ktorý mal pri príchode na pódium okolo pása slovenskú vlajku. "Som hrdý Slovák. Vždy to tak bolo, je a bude. Slovenská zástava nemohla chýbať pri oslavách," poznamenal 34-ročný futbalista.

V nedeľu absolvoval Trabzonspor predposledný zápas sezóny proti Altayu Izmir (2:1), "domáci" doň nastúpili v špeciálnych majstrovských dresoch. Duel sa pre zlý stav ihriska v Trabzone síce konal na olympijskom štadióne v Istanbule, no čerstvých majstrov prišlo napriek tomu podporiť veľké množstvo ich fanúšikov.

Marek Hamsik: "We are the champions!"pic.twitter.com/Qr6553uehy