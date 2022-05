Ramsay zamiešal pred Kanadou našou zostavou: Veľké zmeny v útokoch

Slovenskí hokejisti nastúpia na svoj tretí zápas na MS v Helsinkách v bránke s Adamom Húskom.

Proti Kanade sa Slováci predstavia aj so zmenami v útočných formáciách, realizačný tím doplnil na súpisku útočníka Adama Sýkoru. Po rannom rozkorčuľovaní to povedal asistent trénera Andrej Podkonický.

Obranné dvojice zostali nezmenené, čo sa nedá povedať o útokoch. V prvom pri Tomášovi Tatarovi a Michalovi Krištofovi bude namiesto Róberta Lantošiho Kristián Pospíšil. Lantoši sa posunie do tretieho, kde bude hrať s Adamom Liškom a Milošom Romanom.

V druhom útoku zostala dvojica Juraj Slafkovský - Pavol Regenda, tréneri k nim namiesto Romana posunuli Jakuba Minárika. Vo štvrtej formácii bude hrať Takáč s Tamášim.

Sedemnásťročný Sýkora tak zažije premiéru ako hrom. "Pre mladého chalana to je zážitok. Ale je to chalan, ktorý prinesie energiu. Kanada je ťažký súper, ale chalani vedia, čo nás čaká a verím, že to zvládneme. Sú to veľkí korčuliari a kreatívni v ofenzívnej zóne. Musíme hrať dobre v obrane a musíme si dávať pozor. Chceme posilniť útočnú silu a preto sme to pomiešali. Mali sme jeden útok silný, ale nedávali sme góly. Tak chceme niečo skúsiť. Uvidíme, čo to prinesie," dodal Podkonický s tým, že presilovkové formácie by mali zostať bez zmeny.

V pondelok popoludní posilní reprezentáciu obranca Washingtonu Martin Fehérváry, manažér Miroslav Šatan však ešte bude telefonovať útočníkovi Dallasu Mariánovi Studeničovi, pre ktorého sa v noci skončila klubová sezóna. "Povedal, že si chce oddýchnuť, ale dohodli sme sa s Mirom Šatanom, že mu ešte raz zavoláme," potvrdil asistent generálneho manažéra Oto Haščák.