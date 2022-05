Smola Leclerca na okruhu v Monaku naďalej pokračuje: TOTO si za klobúk rozhodne nedá!

Ak by sme mali porovnať súčasné monoposty Formuly 1 s tými spred 30 - 40 rokov, rozdiely sú markantné v každom ohľade. Na vlastnej koži sa o tom presvedčil aj jazdec Ferrari Charles Leclerc (24), ktorý sa počas voľného víkendu zúčastnil historických pretekov na okruhu v Monaku.

Aktuálny líder šampionátu v profesionálnej kariére ešte ani raz nedokončil Veľkú cenu na svojom domácom okruhu a reputáciu si nenapravil ani počas exhibičnej jazdy. Do opatery dostal vzácny i veľmi hodnotný monopost Ferrari legndárneho Nikiho Laudu z roku 1974. Nad historickým kúskom však kontrolu udržať nedokázal. Tesne pred cieľom nevytočil zákrutu, dostal sa do šmyku a zadnou časťou nepríjemne vrazil bariér. Jemu sa našťastie nič nestalo, no auto utrpelo značnú skodu.