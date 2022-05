Prehra s Nemeckom rozhádala duo Gáborík - Valábik v pozápasovom štúdiu RTVS: Ako levy v klietke v priamom prenose!

Chceli do vysielania priniesť niečo netradičné? Alebo každý inak videl dôvody prehry v druhom vystúpení slovenských hokejistov na svetovom šampionáte vo Fínsku? Zohratá dvojica hokejových odborníkov Marián Gáborík (40) a Boris Valábik (36) avizovali už vopred, že ich spoločné šampionátové štúdio RTVS nebude tradičné. Prvú kapitolu tejto netradičnosti predviedli v sobotu večer, keď celý národ rozoberal stratu bodov s Nemeckom.

Bývalí hokejisti sa po ukončení aktívnej kariéry rozhodli dravo prezentovať v mediálnom priestore. Ich podcasty a relácie sa tešia popularite obrovskej masy Slovákov. RTVS sa preto rozhodla zábavné duo angažovať aj v hokejových štúdiách počas prebiehajúceho svetového šampionátu na severe Európy. Sobotňajšia prehra našich 1:2 s Nemeckom na nálade však nikomu určite nepridala, čo malo za následok neustále výmeny názorov. Tie boli chvíľami dokonca až také ostré, že aj samotná moderátorka sa zdala byť chvíľami v pomykove, keďže musela na odborníkov zvyšovať hlas.

Budú rozsadení

„Určite to bolo možno pre niekoho nečakane ostré, ale oni sú raz takí,“ prezradila skúsená moderátorka Oľga Konečná, ktorá priznala, že takéto výmeny názorov od oboch vlastne očakávala. „Vedela som, že ma v štúdiu čaká krotenie dvoch levov. Som na to pripravená, ale po tejto skúsenosti siahnem po ráznom kroku: oboch ich rozsadím,“ dodala ešte sympatická moderátorka, pre ktorú je hokej srdcovkou. Nielen preto, že jej srdce patrí bývalému hokejistovi a momentálne spolukomentátorovi RTVS Rastislavovi Konečnému.

Žiaden kar po prehre

Hašterenie a zvady niektorých divákov zabávali, no na iných zase pôsobili mimoriadne rušivým dojmom. „Nemusí to byť po prehre pre divákov kar. Hokej má byť zábava. V štúdiu sme mali srandu a s Bramborom sme sa aj napriek prehre pobavili,“ hodnotil svoje vystúpenie v priamom prenose Valábik na Instagrame. Neskôr na neho zareagoval aj Gáborík. „Výmena názorov musí byť. Ako sa vám to pozdáva? Ide sa ďalej. Naši sa ešte len rozbiehajú. Fehérváry bude pre nás veľká posila,“ napísal na sociálnych sieťach Brambor.

Kritiky sa neboja

Reakcia a slová obidvoch aktérov svedčia o tom, že zrejme obaja spoločne len skúšajú, ako sa daná taktika hašterenia v živom vysielaní osvedčí a od slovenského diváka sa následne na internete snažia získať spätnú väzbu. Že tá nemusí byť vždy priaznivá, na to si už skúsení borci s mikrofónom zvykli, a vlastne to aj očakávali. „Vlastne sme takéto reakcie očakávali. Pre mňa je to dôkaz, že to robíme tak, ako sme si predsavzali. Aby sa ľudia pri hokeji zabávali, aby sa z toho nerobila veda a povedali si svoj názor,“ spustil Boris Valábik, ktorý každú kritiku berie a nebojí sa jej. „Kto čo i len trochu pričuchol k športu vie, že tam občas zaznejú tvrdé slová. A je samozrejmé, že ja ako obranca mám na tú istú situáciu iný názor ako čistokrvný útočník. Naše názory na hokej sa však fakt líšia len v detailoch,“ dodal ešte.

Tréner Craig Ramsay si uznal chybu

Nelogická udalosť sa udiala počas záverečnej power play bez brankára v zápase s Nemeckom, keď Slováci tlačili Nemcov v šestici, no po prerušení hry si tréneri vzali oddychový čas a unavený súper mohol nabrať novú energiu. „Súhlasím, bolo v tom čase lepšie nevziať si oddychový čas, aby si súper nemohol oddýchnuť. Ja som ho chcel odvolať, ale môj asistent Ján Pardavý už bol pripravený dať hráčom pokyny a bolo neskoro meniť rozhodnutie, aj keď som chcel. Bolo to zapríčinené chybou v komunikácii,“ priznal tréner Craig Ramsay.