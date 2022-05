Ľubo Višňovský o historicky druhom najmladšom tíme, ktorý sme poslali na MS: Dva týždne hádam chalani zvládnu aj bez blbostí

Doma sa už nudil. Presne týmito slovami opísal Ľubomír Višňovský (45) dôvody, prečo sa rozhodol v septembri zorganizovať exhibičný zápas proti tímu zostaveného Jaromírom Jágrom. Pri príležitosti propagácie podujatia Nový Čas vyspovedal zlatú legendu z Göteborgu 2002.

Višňovský prezradil, či podľa neho dokážu naši chlapci zopakovať medailový úspech z Pekingu i to, aké ľahké je na turnaji vyviesť nejakú vylomeninu.

Česko-slovenská rivalita je veľká. Budú pred exhibíciou s Jágrom aj podpichovačky?

Neplánujeme prehrať, chceme vyhrať, hlavne doma v Bratislave, takže pre to spravíme všetko. Aj keď to už možno nebude také rýchle ako niekedy. Ale akcie budú veľmi pekné, divák si príde na svoje.

Ako vidíte šance našich na MS? Môže sa podariť zopakovať medailový úspech z Pekingu?

Jasné, v športe je všetko možné. V hokeji zvlášť. Za pár sekúnd sa dá otočiť aj neotočiteľné. Uvidíme, ako to rozbehneme, a hlavne na koho potom narazíme po postupe zo skupiny. Máme mladý, šikovný tím a osvedčený útočný systém trénera Ramsayho.

Rastie nám silná generácia hráčov, ktorí ani neboli na svete, keď sa zrodil zlatý úspech v Göteborgu 2002...

Osobne ma veľmi teší, že máme na Slovensku takéto hviezdy. Ja som v ich veku taký hokej ešte nehral. Klobúk dole pred nimi. Na MS majú príležitosť ukázať, že vedia hrať aj veľký hokej. Ale nemali by mať z toho stres. Keď príde nejaká chybička, treba sa z nej poučiť. To vôbec v ich veku neprekáža. Hlavne nech je to bez zranení.

Má podľa vás Juraj Slafkovský na to, aby ho draftovali z pozície celkovej jednotky?

Na drafte si vyberajú tímy podľa preferencií, aký typ hráča práve zapadá do ich koncepcie. To rozhoduje najviac. Vo väčšine prípadov sú na tom prví piati chalani kvalitatívne cca väčšinou rovnako. Ťažko sa to potom predvída.

Slafkovský, Nemec či Sýkora, títo všetci tínedžeri zažívajú veľký boom popularity. Ako sa s tým vyrovnať?

Musí to byť náročné. Ja som to nezažil, čiže som to mal o to jednoduchšie. Neboli mobily, nič, sústredili sme sa len na hokej. Títo chlapci však už v 14-15 rokoch majú mentálnych trénerov, takže sú úplne inde. Doba je iná, ale zatiaľ to zvládajú. Majú rodičov, trénerov, spoluhráčov, ktorí im radia. Základ je, aby neuhli z cesty.

Aké ľahké je v ich veku vyviesť na MS nejakú vylomeninu vo voľnom čase?

Dá sa to veľmi ľahko. Niečo vymyslieť... Ale oni vedia, čo chcú a majú pevne nastavený program, aj keď vo voľnom čase sa vždy môže niečo vyviesť. Ale verím, že sú dostatočne mentálne vyspelí na to, aby to tam tie dva týždne zvládli aj bez blbostí.

Čomu sa venuje Ľubo Višňovský v súčasnosti?

Svojej rodinke, a mám firmy, kde robím. A potom športové veci, často hrám golf. Zároveň sa starám o deti, beriem ich na tréningy, do školy či zo školy. Taká klasika.