Ďalší veľký míľnik v kariére Novaka Djokoviča: Tisíce víťazstvo v kariére

Ďalší úspech, ktorý ho oprávňuje hovoriť o sebe, že je legenda! Novak Djokovič sa stal v tzv. Open ére piatym tenistom, ktorý na okruhu ATP vyhral 1 000 zápasov. Svoju tisícku zavŕšil semifinálovým triumfom nad Casperom Ruudom 6:4, 6:3 na antuke v Ríme.

Pred ním túto métu dosiahli len štyria hráči, a to Jimmy Connors (1 274), Roger Federer (1 251), Ivan Lendl (1 068) a Rafael Nadal(1 051). Zaujímavosťou je, že až 231 z týchto víťazstiev prišlo proti súperom z TOP 10.

Hviezdny Srb bol dojatý, no neodpustil si typickú šou priamo na kurte, kam mu organizátori priviezli krásnu tortu. „Obzerám sa a hľadám Rafu či Rogera. Chcel som im ukrojiť,“ povedal Nole, ktorý v nedeľu nastúpil na finále proti gréckemu tenistovi Tsitsipasovi (duel sa skončil po uzávierke tohto vydania). „Vďaka, Rím, a publikum tu. Nevedel som sa dočkať, kedy dosiahnem túto métu. Som poctený, že som to vôbec dosiahol a dúfam, že ešte nejakých pár pridám,“ dodal Nole, ktorý by tisícku za normálnych okolností dosiahol už oveľa skôr. Koronavírus a jeho odpor k očkovaniu ho pripravili o štarty na viacerých turnajoch v tomto roku. Djokovič si už v piatok zaistil rekordný 370. týždeň na čele rebríčka ATP.

Piati s tisíckou

- 1 274 Jimmy Connors

- 1 251 Roger Federer

- 1 068 Ivan Lendl

- 1 051 Rafael Nadal

- 1 000 Novak Djokovič