Ramsay spravil v zostave len jednu zmenu: Proti Nemecku bude chytať opäť Rybár!

Slovenskí hokejisti nastúpia v sobotu na MS v Helsinkách proti Nemecku v rovnakej zostave ako v piatok proti Francúzom. Jediná zmena nastala na poste brankárskej dvojky, Patrikovi Rybárovi bude na striedačke kryť chrbát Adam Húska.

Po poludňajšom rozkorčuľovaní to povedal asistent trénera Andrej Podkonický. Formácie zostanú bezo zmien. "Nechali sme to zatiaľ tak ako to bolo, nebudeme meniť nič. Nemáme ani žiadne zranenia, mali by sme nastúpiť v tej istej zostave, veríme, že podáme lepší výkon," povedal Podkonický.

Večerného súpera SR si realizačný tím pozrel v piatok priamo v akcii, Nemci podľahli Kanade 3:5. "Boli sme na zápase osobne. Kanada hrala veľmi dobre, ale Nemci sú silní, majú výborné presilovky, nemôžeme byť vylučovaní. My musíme hrať lepšie najmä v strednom pásme, kde sme strácali veľa pukov. Nemohli sme hrať tak rýchlo ako sme hrali predtým, musíme to všetko zjednodušiť," dodal Podkonický.