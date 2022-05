Hrozí jej koniec v Bundeslige! Pekaríkova Hertha klesla do baráže o udržanie

Futbalisti Herthy Berlín s Petrom Pekaríkom budú ešte bojovať o záchranu v najvyššej nemeckej súťaži. V stretnutí sobotného záverečného 34. kola prehrali na pôde Borussie Dortmund 1:2 a klesli na šestnástu priečku.

Preskočil ich VfB Stuttgart vďaka víťazstvu nad 1. FC Kolín 2:1. Do druhej ligy zostúpili Greuther Fürth a Arminia Bielefeld.

Hertha viedla v Dortmunde 1:0, v druhom polčase však dvakrát inkasovala. Pekarík odohral na pravom kraji hosťujúcej defenzívy celý zápas. Stuttgart sa na súpera bodovo dotiahol, keď v nadstavenom čase skóroval japonský legionár Wataru Endo, a v tabuľke sa posunul na pätnáste miesto zásluhou lepšieho skóre.

Lipsko si udržalo štvrtú pozíciu a miestenku do Ligy majstrov remízou v Bielefelde 1:1. Do Európskej ligy sa prebojovali Union Berlín a Freiburg, Kolín so slovenským stredopoliarom Ondrejom Dudom si zahrá kvalifikáciu Európskej konferenčnej ligy. Majstrovský Bayern Mníchov sa so sezónou rozlúčil remízou vo Wolfsburgu 2:2.

Bundesliga - záverečné 34. kolo:

Arminia Bielefeld - RB Lipsko 1:1 (0:0)

Góly: 70. Serra - 90.+2 Orbán

FC Augsburg - Greuther Fürth 2:1 (1:1)

Góly: 11. Caligiuri (z 11 m), 85. Grigoritsch - 24. Ngankam

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 5:1 (3:1)

Góly: 45.+1 a 68. Hofmann, 26. Stindl, 44. Plea (z 11 m), 53. Embolo - 3. Kramarič/L. Bénes (Mönchengladbach) bol na lavičke náhradníkov/

Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2:1 (0:0)

Góly: 54. Alario, 90.+7 Palacios - 88. Haberer

Borussia Dortmund - Hertha Berlín 2:1 (0:1)

Góly: 68. Haaland (z 11 m), 84. Moukoko - 18. Belfodil (z 11 m)/P. Pekarík (Hertha) odohral celé stretnutie/

FSV Mainz - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2)

Góly: 10. a 49. Ingvartsen - 26. Tuta, 35. Borre

VfB Stuttgart - 1. FC Kolín 2:1 (1:0)

Góly: 12. Kalajdžič, 90.+2 Endo - 59. Modeste/O. Duda (Kolín) hral od 78. min/

Union Berlín - VfL Bochum 3:2 (2:0)

Góly: 25. a 88. Awoniyi, 5. Promel - 55. Zoller, 79. Löwen

VfL Wolfsburg - Bayern Mníchov 2:2 (1:2)

Góly: 45. Wind, 58. Kruse - 17. Stanišič, 40. Lewandowski