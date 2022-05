Výborný štart na MS! Švajčiari potvrdili úlohu favorita

Hokejisti Švajčiarska zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS vo Fínsku nad Talianskom 5:2. Jedným z hlavných rozhodcov duelu bol Slovák Peter Stano.

Taliani nastúpia na ďalší duel v nedeľu 15. mája od 11.20 SELČ proti Kanade, Švajčiarov čaká v rovnaký deň od 19.20 h súboj proti Dánom.

A-skupina (Helsinki):

Švajčiarsko - Taliansko 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Góly: 1. Malgin (Simion, Siegenthaler), 18. Thürkauf (Corvi, Siegenthaler), 20. Ambühl (Siegenthaler, Scherwey), 27. Thürkauf (Kurashev, Scherwey), 59. Hischier (Meier) - 49. Glira (Hannoun, McNally), 59. Hannoun (Kostner, Petan). Rozhodovali: Hansen (Nór.), STANO (SR) – Seewald (Rak.), Špůr (ČR), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3641 divákov.

Už úvod zápasu naznačil, podľa akých nôt sa bude hrať tento duel. Švajčiari prehrávali svojho súpera v každej činnosti, mali lepší pohyb a boli kreatívnejší v ofenzíve. Skóre otvoril už po 49 sekundách Denis Malgin, na druhý gól čakali Švajčiari až do záveru prvého dejstva. Presadili sa Calvin Thürkauf a krátko pred odchodom do kabín aj Andreas Ambühl.

Druhá tretina sa výrazne od tej prvej nezmenila. Švajčiari pokračovali v aktívnom pojatí hry a k náskoku pridali ešte jeden gól. Po druhý raz v zápase rozvlnil sieť bránky za Bernardom Thürkauf. Favorit mohol dať aj viac gólov, ale ďalšie šance nepremenil a po strele Meiera zachránila outsidera žŕdka.

V tretej tretine sa Helvéti opäť pustili do súpera, mali drvivú streleckú prevahu, ale góly padli aj do ich siete. O prvý gól Talianov sa postaral v 49. minúte Daniel Glira. V závere na najskôr na 5:1 upravil Nico Hischier, no posledné slovo mal Dante Hannoun ktorý upravil na konečných 5:2.