Dánsko si v úvode MS schuti zastrieľalo, Rakúšania vytrápili Švédov

Hokejisti Švédska zvíťazili vo svojom úvodnom zápase v základnej B-skupine MS vo Fínsku nad nováčikom elitnej kategórie Rakúskom 3:1. K víťazstvu ich nasmeroval rýchly gól v 3. minúte, po ktorom kontrolovali vývoj zápasu. Hokejisti Dánska zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS vo Fínsku nad Kazachstanom vysoko 9:1. Ide o najvyšší výsledok doterajšieho priebehu šampionátu. Tromi gólmi sa na ňom podieľal útočník Joachim Blichfeld.

Švédi nastúpia na ďalší zápas v nedeľu 15. mája od 19.20 SELČ proti Česku, Rakúšania budú hrať v rovnaký deň od 15.20 proti USA.

B-skupina (Tampere):

Švédsko - Rakúsko 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Góly: 3. Kellman (Klingberg, Bengtsson), 17. Friberg (Kellman), 33. Nordström (Bromé, Gustafsson) – 20. Schneider (Heinrich). Rozhodovali: Rohatsch (Nem.), Frandsen – Kroyer (obaja Dán.), Obwegeser (Švajč.), vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 6993 divákov.

Švédsko: Högberg - Larsson, Dahlin, Gustafsson, Ekman-Larsson, Lindholm, Tömmernes - Bemström, Wallmark, Bromé - Friberg, Kellman, Asplund - Klingberg, Nordström, Bengtsson

Rakúsko: Starkbaum - Maier, Hackl, Zündel, Heinrich, Kirchschläger, Wolf, Brunner, Wimmer - Kasper, Haudum, Ganahl - Schneider, Nissner, Raffl - Feldner, Baumgartner, Lebler - Huber, Achermann, Wukovits

Švédi mali ideálny vstup do zápasu, keď si Kellman našiel priestor a strelou bez prípravy prekonal Starkbauma - 1:0. Švédi mali lepší pohyb, ale v dvoch presilovkách v polovici prvej časti nepridali ďalší gól. Podarilo sa im to v 17. minúte, keď nekrytý Friberg zblízka zúročil prihrávku Kellmana. Rakúšania sa vrátili do zápasu gólom "do šatne," o ktorý sa strelou z pravého krídla postaral Schneider - 2:1.

Rakúšania v druhej časti čelili aktívnejším Švédom, nepúšťali ich do vyložených príležitostí a viackrát im hrozili z protiútokov. V 26. minúte nevyrovnal Haudum, keď v presilovke trafil do žŕdky. Dôležitý gól na 3:1 strelili Švédi v 33. minúte, keď Starkbaum neudržal strelu Bromého a Nordström zblízka dorazil puk do bránky.

Švédi mali hru pod kontrolou a vyhli sa zbytočných chybám. Snažili sa o štvrtý gól, Starkbaum však viackrát podržal svoj tím. Snahu Rakúska o kontaktný gól a zdramatizovanie záveru zmarilo oslabenie, počas ktorého si Severania postrážili koniec zápasu.

A-skupina (Helsinki):

Dánsko - Kazachstan 9:1 (3:0, 4:0, 2:1)

Góly: 3. Bjorkstrand (Bau Hansen, Larsen), 4. Scheel, 5. Blichfeld (Ehlers, M. Lauridsen), 23. Storm (Ehlers, Jensen Aabo), 27. Poulsen (Jakobsen), 30. Blichfeld (Ehlers, Lassen), 40. Larsen (Bau Hansen, M. Lauridsen), 41. Regin (O. Lauridsen, Storm), 51. Blichfeld (M. Lauridsen, Bau Hansen) - 59. Savickij (Šestakov). Rozhodovali: Dehaen (Fr.), Ansons – Zunde (Lot.), Niittylä (Fín.), vylúčení: 4:8 na 2 min., presilovky: 4:0, oslabenia: 0:1, 3035 divákov.

Dánsko: Dahm – Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen, Jensen Aabo, Larsen, N. Jensen, Kristensen – Ehlers, Nielsen, Blichfeld – Storm, Scheel, Regin – Bau Hansen, Meyer, Asperup – Jakobsen, Poulsen, Aagaard – Bjorkstrand

Kazachstan: Šutov (27. Rumjancev) – Svedberg, Sam. Danijar, Blacker, Orechov, Šalapov, Metalnikov, Beketajev – Akolzin, Šestakov, Ševčenko – Michajlis, Valk, Rachmanov – Starčenko, Savickij, Sagadejev – Petuchov, Paňukov, Gurkov – Asetov

Už úvod zápasu naznačil, že sa zrodí vysoké víťazstvo na úkor Kazachstanu. Po góloch Bjokrstranda, Scheela a Blichfelda bolo v 5. minúte už 3:0. Herne nebola prvá tretina až taká jednoznačná, Dáni však boli na koni a držali hru pod kontrolou.

Po ďalších dvoch góloch, o ktoré sa postarali Storm a Poulsen, prišlo k výmene brankárov v kazašskom tíme. Ani to však príliš nepomohlo zmeniť obraz hry. Rumjancev si čisté konto udržal iba do 30. minúty, v ktorej inkasoval od Blichfelda - 6:0. Dáni hrali efektívne a gólom Larsena na 7:0 uzavreli druhú tretinu.

Tretiu začali presným zásahom veterána Regina už v 48. sekunde a Blichfeld v 51. minúte skompletizoval hetrik - 9:0. Diváci videli aj desiaty gól zápasu, ten však padol do dánskej bránky. Favorit si neudržal čisté konto, keď Savickij v oslabení v 59. minúte prekonal Dahma a stanovil konečné skóre.

Dáni nastúpia na ďalší duel v nedeľu 15. mája od 19.20 SELČ proti Švajčiarsku, hráči Kazachstanu budú hrať v rovnaký deň od 15.20 proti Francúzsku.