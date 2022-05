Golden State mieri do semifinále NBA, v Bostone rozhodne siedmy duel

Basketbalisti Golden State postúpili do finále Západnej konferencie NBA, v noci na sobotu zdolali doma Memphis 110:96 a sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Najlepším strelcom víťazov bol Klay Thompson s 30 bodmi, keď premenil osem trojok. Stephen Curry pridal 29 bodov.

Warriors tak oplatili Grizzlies vyradenie z minulej sezóny, vtedy sa však stretli tímy už v play in o 8. nasadenú priečku. Golden State sa predstaví vo finále konferencie opäť po troch rokoch.

Duel rozhodlo predovšetkým doskakovanie, Warriors prekonali v tomto ukazovateli súpera v pomere 70:44 a stali sa prvým tímom od roku 1983, ktorý v play off zaznamenal aspoň 70 doskokov. Vtedy sa podarilo San Antoniu dosiahnuť až 75.

"Neuveriteľné, čo sme dosiahli. Najmä ak si uvedomíme, čím si toto mužstvo prešlo uplynulé dve sezóny. Niektorí v tíme sme zažili aj finále ligy, poznáme tie emócie a adrenalín. Nikdy však nemôžete úspech považovať za samozrejmosť. Teraz sme štyri výhry od boja o majstrovský titul. Je to výnimočná príležitosť," pripomenul Stephen Curry, ktorý nastúpil vo finále NBA v rokoch 2015-19 a získal tri tituly.

Dva a pol roka mu však chýbal pre zranenia po boku Klay Thompson, ktorý sa pomaly dostáva do vrcholovej formy, čo pocítil aj druhý najlepší tím po základnej časti. Memphis hral v sezóne výrazne nad očakávanie dobre. Dokázal zvládnuť aj piaty duel série bez svojho lídra Ja Moranta, ktorý si poranil koleno, no napokon sa do finále konferencie nepozrie.

"Toto bola výnimočná sezóna, vytvorili sme jedinečnú partiu. Napriek prehre nesmieme zabudnúť, čo sa nám podarilo a vážiť si to," vyhlásil podľa AFP kouč Memphisu Taylor Jenkins.

Obhajca titulu z Milwaukee nevyužil príležitosť rozhodnúť doma o postupe do finále Východnej konferencie, keď nestačil na Boston 95:108. V drese Celtics zažiaril Jayson Tatum so 46 bodmi, Bucks nestačilo 44 bodov a 20 doskokov Jannisa Antetokunmpa.

Boston viedol v záverečnej štvrtine aj o 13 bodov, domáci však dotiahli rozdiel na štyri body. Vtedy prevzal zodpovednosť Tatum a zapísal 11 bodov za sebou. Celtics tak dokázali "prežiť" mimoriadny výkon gréckeho krídelníka, ktorý zaznamenal 20 doskokov pri 40-bodovom zápise prvýkrát od roku 2001. Vtedy to dokázal Shaquille O'Neal.

"Čelili sme koncu sezóny. Všetci sme to vedeli. Museli sme zo seba vydať všetko," prízvukoval Tatum. Rozhodujúci siedmy duel série je na programe v nedeľu.



2. kolo play off NBA:

semifinále Východnej konferencie - 6. zápas:

Milwaukee Bucks - Boston Celtics 95:108 (26:28, 17:25, 27:29, 25:26)

Najviac bodov: Antetokunmpo 44 (20 doskokov), Holiday 17, Connaughton 14 - Tatum 46 (7 trojok), Brown 22, Smart 21

/stav série: 3:3/

semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 110:96 (30:26, 23:25, 25:26, 32:18)

Najviac bodov: Thompson 30 (8 trojok), Curry 29 (6 trojok), Wiggins 18 (10 doskokov) - Brooks 30, Bane 25, Jackson 12

/konečný stav série: 4:2, do finále konferencie postúpilo Golden State/