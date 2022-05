Výrazná posila pre Slovensko na MS: Do Fínska pricestuje hráč z NHL!

K slovenskej hokejovej reprezentácii sa na MS vo Fínsku pripojí Martin Fehérváry (22). Obranca Washingtonu Capitals v noci na sobotu prehral so svojím tímom v 6. súboji štvrťfinále play off Východnej konferencie NHL s Floridou Panthers 3:4 po predĺžení a klubová sezóna sa pre neho skončila.

Pre Fehérváryho pôjde o tretiu účasť na MS, predtým Slovensko reprezentoval na MS v Dánsku (2018) a v Košiciach (2019). Vedenie reprezentačného tímu podá podrobnejšie informácie o jeho príchode na sobotnom tréningu pred večerným duelom s Nemeckom.

Podľa hovorcu SZĽH Petra Jánošíka "otázka už nie je, či sa pripojí, ale kedy a ktorý zápas stihne", napísal na Twitteri. Po príchode 22-ročného obrancu má realizačný tím ešte dve voľné miesta na súpiske. Pred štartom šampionátu zostali mimo nej obranca Martin Bučko a útočníci Adam Sýkora a Andrej Kollár.

Caps vypadli s víťazom základnej časti, držitelia Prezidentskej trofeje postúpili do 2. kola vyraďovačky prvýkrát od roku 1996. Fehérváry v noci na sobotu odohral takmer 21 minút, do štatistík si zapísal až tri mínusové body, sedem hitov a dve zblokované strely. V sezóne odohral celkovo 79 zápasov v základnej časti, ďalších šesť pridal v play off. Na konto si pripísal 8 gólov a 9 asistencií.