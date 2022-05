EYOF 2022 hľadá dobrovoľníkov: Šanca na unikátne športové zážitky

Bez nich to nejde! Neoddeliteľnou súčasťou veľkých športových podujatí sú dobrovoľníci. Platí to aj pre Európsky olympijský festival mládeže, ktorého XVI. letnú edíciu bude od 24. do 30. júla 2022 hostiť Banská Bystrica.

Prvých vyše 700 prihlásených už má za sebou „školenie“ z toho, čo ich bude čakať v meste pod Urpínom, kde budú pomáhať 3 600 účastníkom z 50 krajín Európy. „Aktuálne sa zdokonaľujú v ich vybranom odvetví, ktoré budú mať počas podujatia na starosti a stanú sa tak plnohodnotnou podporou akcie,” hovorí výkonný riaditeľ EYOF Peter Hamaj. Proces registrácie je otvorený od marca 2021 pre všetky staršie vekové kategórie ako 16 rokov. „Vekový rozptyl máme naozaj veľký – od šestnásťročných až po najstaršieho dobrovoľníka, ktorý má 76 rokov. "Na nás je teraz oboznámiť všetkých prítomných s dôležitosťou ich pozície a konkrétne informovať o ich práci a dennom programe na najväčšej multišportovej akcii tohto roka na Slovenku,” popisuje riaditeľka dobrovoľníkov Júlia Jančíková. Dobrovoľníci si môžu vybrať zo 16 oblastí, v ktorom budú počas EYOF nápomocní od uvítania hostí, cez catering, priamo na športoviskách, pri asistencii olympijským delegáciám, pri bezpečnosti, transfere, ubytovaní, účasti na ceremoniáloch až po administratívnu činnosť. Každá skupina dostane konkrétny popis ich pozície, časový harmonogram pracovných aktivít a rady, ako a čo najefektívnejšie ich post vykonávať. Určite im pomôžu aj rady ambasádorov podujatia, biatlonistky Anastasie Kuzminovej a atléta Mateja Tótha, ktorí natočili aj motivačné video pre dobrovoľníkov. Nábor je stále otvorený! Každý dobrovoľník, ktorý sa zúčastní na EYOF Banská Bystrica 2022, získa limitovanú edíciu oblečenia, bude mať zabezpečenú stravu a pitný režim, možnosť odpočinku vo VolunteersBase campe, pre mimo banskobystrických dobrovoľníkov bude zabezpečené ubytovanie. Každý dobrovoľník získa na záver podujatia certifikát, ktorý môže uplatniť v ich ďalšom profesnom živote. Dobrovoľníci a EYOF 2022 - počet potvrdených registrácií: 1118 - ženy: 900 - muži: 630 - priemerný vek registrovaných dobrovoľníkov: 25 - počet dobrovoľníkov z Banskej Bystrice a okolia: 395 - počet dobrovoľníkov z Banskej Bystrice: 326 - počet dobrovoľníkov zo Slovenska: 933 - počet dobrovoľníkov zo zahraničia: 185