Ničivý knokaut v Bellatore: Legenda sa s kariérou rozlúčila drvivým záverom

Na záver kariéry sa rodák z Londýna prezentoval ukážkovým divadlom. V aréne, kde začal s profesionálnym MMA, ukončil Wendella Giacoma brutálnym finišom v druhom kole galavečera Bellator 281.

Neostal teda nič dlžný svojej prezývke "Semtex". Najprv ustál pokus o škrtenie, vzápätí sa dostal späť na nohy a okamžite zasypal súpera sériou úderov. Následne presne trafil bradu svojho súpera, čím si zabezpečil vytúžené víťazstvo.

"Je to neskutočné a veľmi emotívne, že sú tu všetci ľudia, ktorí ma podporovali od prvého dňa," poďakoval svojej rodine a fanúšikom po poslednom zápase.

S bilanciou 44-18-2 (35 víťazstiev bolo KO/TKO) sa Daley rozhodol ukončiť svoju kariéru. V klietke zápasil od roku 2003 a okrem iného porazil aj Jorgeho Masvidala.

"V mojej hlave viem, že s bojovými športmi som skončil. Vždy sa však nájde nejaká lákavá ponuka, ale myslím si, že toto už je za mnou," povedal pre talkSPORT.

