Florida ovládla sériu s Washingtonom: Feherváry je voľný pre potreby MS

Video

Hokejisti Floridy postúpili prvýkrát od roku 1996 do 2. kola play off. V noci na sobotu zvíťazili na ľade Washingtonu 4:3 po predĺžení v 6. súboji štvrťfinále play off Východnej konferencie a v sérii uspeli 4:2 na zápasy. Víťazný gól v extračase dal v 63. minúte Carter Verhaeghe.