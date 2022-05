Úspešný vstup do šampionátu zaznamenali aj Fíni: Nórom uštedrili debakel

Hokejisti domáceho Fínska vstúpili do B-skupiny MS v Tampere piatkovým víťazstvom nad Nórskom 5:0.

Favorizovaní "Suomi" mali pomalší rozbeh, ale gól v závere prvej tretiny ich nakopol a potom mali hernú aj gólovú prevahu. Tú demonštrovali najmä v druhej tretine, v ktorej výrazne prestrieľali súpera a vypracovali si trojgólový náskok.

Fíni nastúpia na ďalší zápas v sobotu o 19.20 SELČ proti Lotyšsku, Nóri budú hrať v nedeľu od 11.20 s Veľkou Britániou.



B-skupina (Tampere):

Fínsko - Nórsko 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Góly: 19. Pesonen (Armia, Filppula), 32. Rajala, 37. Björninen (Anttila, Pokka), 42. Armia (Vatanen, Rajala), 58. Sallinen (Friman, Rajala). Rozhodovali: Nord (Švéd.), Lawrence - Chaput (obaja Kan.), Constantineau (Fr.), vylúčení: 1:3 na 2 min, navyše: Lammikko (Fín.) a Kasastul (Nór.) obaja 5 min za bitku, Mäenalänen (Fín.) a Henriksen (Nór.) obaja 5+10 min OT za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 11.413 divákov.

Fínsko: Olkinuora - Lehtonen, Hietanen, Seppalä, Ohtamaa, Friman, Vatanen, Pokka - Innala, Manninen, Hartikainen - Pesonen, Filppula, Armia - Rajala, Lammikko, Sallinen - Mäenlänen, Björninen, Anttila

Nórsko: Haukeland - Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Kasastul, Klavestad, Norstebo, Rokseth - Fladeby, M. Olimb, Rosseli Olsen - Ostrem Salsten, Haga, Roymark - Jakobsson, Trettenes, Hoff - Geheb, Brekke Henriksen, Ronnild



Zaplnená Tampere Deck Aréna hnala vpred domácich, ale boli to Nóri, kto mal lepší vstup do zápasu. Fínov spočiatku prevýšili lepším pohybom, vďaka ktorému sa dostali do viacerých nebezpečných situácií. Fíni sa postupne dostali do tempa, zvýšili obrátky a aktivitu premenili na gól Pesonena, ktorý v 19. minúte zakončil kombináciu s Armiom a Filppulom - 1:0.

Druhá tretina už bola v jasnej réžii Fínov. Tí sa dostali do hernej pohody, často sa hralo pred nórskym brankárom Haukelandom, ktorý po sérii viacerých dôležitých zákrokov druhýkrát inkasoval v 32. minúte. Rajala strelou spoza obrancu prekvapil brankára - 2:0. O päť minút Anttila ušiel po pravom krídle a pred bránkou posunul puk Björninenovi - 3:0. Fínov tretí gól definitívne upokojil a bez väčších problémov kontrolovali vývoj.

Fíni v 42. minúte využili presilovku, v ktorej Haukelanda prestrelil Armia. Duel v tretej tretine spestrila pästná výmena medzi Mäenalanenom a Henriksenom. Definitívnu podobu výsledku dal Sallinen, ktorý strelou zo strednej vzdialenosti prestrelil Haukelanda - 5:0. Vicemajstri sveta si pripísali plný počet bodov a ideálne vstúpili do domáceho turnaja.