Hlasy po prvom zápase na MS: Slafkovský vtipkoval, Tatar označil výkon za perfektný

Hoci nedal gól, opäť ukázal, že má pred sebou veľkú hokejovú budúcnosť. Juraj Slafkovský patril v prvom zápase Slovákov na MS v Helsinkách medzi najlepších hráčov na ľade a odrazilo sa to aj na dôvere trénerov. Na ľade strávil proti Francúzskom 20 minút a 56 sekúnd, najviac z celého tímu. Aj jeho zásluhou Slováci zvládli vstup do turnaja po triumfe 4:2.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Zverenci Craiga Ramsayho sa však na víťazstvo natrápili, ich súper odohral dobrý zápas. Tréner Slovákov na ich adresu nešetril chválou:

Slováci viedli 2:0, Francúzi vyrovnali v druhej tretine na 2:2. Ďalšie dva góly však padli už len do siete Francúzska. "Na konci dňa máme tri body my a sme radi. Je to len začiatok, zajtra nás čaká ešte väčšia bitka. Je to hokej, raz je na koni jeden, raz druhý. Môže prísť okamih, keď dá súper góly, a hneď je iný zápas. Som rád, že Takáč dal ešte v druhej tretine gól na 3:2 a že sme dokázali vyhrať," povedal Slafkovský.

Ku chybám, ktoré viedli k inkasovaným gólom, dodal: "Chyby sa stávajú, inak by nepadali góly. Aj oni robili chyby. Z čoho tie chyby pramenili, neviem, stáva sa to."

Bol to útok so Slafkovským, Pavlom Regendom a Milošom Romanom, ktorý dal dva góly Slovenska. "Mne sa hrá dobre s Palom, posunul som mu gólovú štafetu. Ale nesmieme zabudnúť na Miloša Romana, ktorý bojuje, s takým centrom je radosť hrať," povedal slovenský krídelník.

Talentovaný útočník nezabudol ani na brankára Patrika Rybára, ktorý mal niekoľko dôležitých zákrokov: "Paťo je famózny už od olympiády. Zobral si staré betóny, asi preto mu to išlo."

Trénera Ramsayho potešil najviac fakt, že jeho zverenci našli cestu k víťazstvu: "Dobrým mužstvom môžete byť vtedy, keď vyhráte, aj keď sa vám nedarí. Čiže nevyhráte vždy preto, lebo ste lepší, ale preto, lebo nájdete cestu, ako vyhrať. Musíte sa k tomu prebojovať a toto bol jeden z tých zápasov. Gól Takáča padol po situácii, ako chceme hrať. Takýchto gólov musíme dávať viac. Nebude tu ani jeden ľahký zápas a my musíme byť pripravení na každú jednu minútu. Nemôžeme si robiť pauzy a uľahčovať si veci. Potrebujeme viac držať puk, aby sme ho toľko nenaháňali."

Tomáš Tatar, útočník a kapitán SR, strelec druhého gólu: "Myslím si, že náš výkon bol perfektný. Ale škoda chýb, ktoré nás stáli góly. Niekto si myslí, že sú to len Francúzi, ale je to ťažký súper, fyzicky náročný. Sme radi za body."