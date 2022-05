Marek Hamšík chváli svojich synov: Zahrá si ešte vo Fortuna lige?

Slovenský futbal sa podľa všetkého nemusí obávať o svoju budúcnosť. Vyplýva to z vyjadrenia reprezentačného kapitána a stredopoliara tureckého Trabzonsporu Mareka Hamšíka (34), ktorý na sociálnej sieti priznal, že jeho synovia Christian (12) a Lucas (10) sú talentovanejší, ako bol on v ich veku. Hneď však dodáva, že k hviezdnej kariére, akú má za sebou on, vedie ešte dlhá cesta.

Hamšík sa pred pár dňami konečne dočkal s tureckým Trabzonsporom majstrovského titulu, ktorý sa mu dlhé roky vyhýbal. Najbližšie k nemu bol počas svojho dvanásťročného pôsobenia v Neapole, ale napriek tomu, že je žijúcou legendou klubu, prvé miesto nikdy nedosiahol.

„Keby som mal porovnávať zisk titulu v Taliansku alebo v Turecku, tak taliansky by bol určite viac. Bohužiaľ, nepodarilo sa mi ho získať a druhé miesto sa nikdy neberie ako úspech. Som rád, že to vyšlo s Trabzonsporom,“ povedal slovenský futbalista, ktorý má ešte s tureckým tímom rok platnú zmluvu. A už dnes sa teší na zápasy v Lige majstrov, ktoré jeho klub čakajú na jeseň tohto roka.

V nej mu budú držať palce aj jeho dvaja synovia, starší Christian a mladší Lucas, ktorí sa potatili a obaja hrajú za Jupie Podlavice. Klub, v ktorom vyrastal aj ich otec a s ktorým má po skončení kariéry ako majiteľ veľké plány. „Synovia majú obrovský potenciál a talent. Dá sa povedať, že väčší ako ja, keď som bol mladý. Ale talent nie je všetko. V pätnástich rokoch sa bude lámať chlieb. Verím, že urobia všetko pre to, aby niečo dosiahli,“ dodal Hamšík.

Na Slovensku už asi hrať nebude

V marci minulého roka, keď kvôli covidu Hamšík rozviazal zmluvu s čínskym Dalianom, sa hovorilo, že by mohol hrať za Slovan, z ktorého ako mladík odišiel do veľkého futbalového sveta. Napokon sa dohodol so švédskym IFK Göteborg, z ktorého prestúpil do Turecka. „Vtedy tu bola možnosť pôsobiť v Slovane, ale nevyšlo to. Na Slovensku je to jediný klub, za ktorý by som hrával. Ale dnes hovorím na pôsobenie vo Fortuna lige skôr nie ako áno," povedal návrate na slovenské trávniky.