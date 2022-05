Dvojgólový strelec Pavol Regenda: TOTO musíme zmeniť!

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v piatkovom prvom zápase na MS vo Fínsku nad Francúzskom 4:2. Dvojgólovým strelcom duelu bol útočník Pavol Regenda (22).

Slovenskí hokejisti sa ujali vedenia gólmi Pavla Regendu a Tomáša Tatara 2:0, po francúzskom vyrovnaní na 2:2 strelil v 39. minúte Samuel Takáč víťazný gól.

Na konečných 4:2 uzavrel gólom do prázdnej bránky Pavol Regenda. „V druhej tretine sme nehrali tak jednoducho ako v prvej. Neposúvali sme si rýchlo puky a zložito sme prechádzali cez modrú čiaru. Aj preto sa Francúzi dostali do prečíslení. Toho sa musíme v ďalších zápasoch vyvarovať. Ja som veľmi rád, že znovu hrám v útoku s Jurajom Slafkovským a Milošom Romanom. Dúfal som, že to tak bude. My s Milošom sme ´robotníci´, Juro je strelec. Verím, že nám to takto dobre pôjde aj naďalej,“ povedal dvojgólový strelec Regenda pre RTVS.