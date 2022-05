Agüero sa dočkal pocty od City: Bude mať pred štadiónom svoju sochu

Anglický futbalový klub Manchester City si uctí svoju niekdajšiu ofenzívnu oporu Sergia Agüera (33) a pred svojim štadiónom odhalí sochu na počesť bývalého argentínskeho útočníka.

Dielo zobrazí rodáka z Buenos Aires pri oslave pravdepodobne najdôležitejšieho gólu, ktorý počas desaťročného pôsobenia v tomto klube zaznamenal. Ide o presný zásah, ktorým v poslednom kole Premier League v sezóne 2011/2012 rozhodol o titule pre "The Citizens". Sergio Agüero v lete 2021 prestúpil do FC Barcelona, no po pár mesiacoch nečakane ukončil kariére pre problémy si srdcom.

"Pravdupovediac, je to podľa mňa krásne gesto. Pamätám si na ten okamih, bol som ešte veľmi mladý. Vidieť sám seba pred desiatimi rokmi mnou pohlo," povedal Agüero podľa webu sports.ndtv.com. Argentínčan je s 260 gólmi najlepším strelcom v histórii klubu.

"Za desať rokov v klube sme získali mnoho trofejí a ja som pomohol klubu dostať sa medzi najväčšie na svete. Som mu veľmi vďačný za to, že sochou si pripomeniem moju kariéru v Manchestri, je o niečo výnimočné," doplnil.

Spomenutý gól dosiahol v zápase proti tímu Queens Park Rangers. City na ceste k prvému titulu od roku 1968 potrebovali zvíťaziť, keďže ich mestský rival United zdolal Sunderland. Tesne pred koncom súboja Manchester City prehrával 1:2, no v 92. minúte vyrovnal Edin Džeko a o dve minúty neskôr Agüero rozhodol o zisku troch bodov. "The Citizens“ ovládli tabuľku pred United zásluhou lepšieho skóre.

Agüero strávil v Manchestri City spolu desať rokov, počas ktorých s klubom získal päť majstrovských titulov a bol aj účastníkom finále Ligy majstrov.