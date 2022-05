Vinco Lukáč tvrdo skritizoval nomináciu: Budeme vyplakávať, že nám chýbala kvalita!

Bývalý úspešný hokejista Vincent Lukáč (68) sa netají tým, že je veľkým kritikom reprezentácie. Teraz sa mu nepozdáva zloženie mužstva na MS vo Fínsku.

Slovenskí hokejisti dnes štartujú na majstrovstvách sveta, šampionát otvoria duelom s Francúzskom. Realizačný tím okolo trénera Craiga Ramsayho spravil v nominácii opäť niekoľko prekvapení.

Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), tím SR sa na MS predstaví s historicky najmladším kádrom, jeho vekový priemer je 24,44 roka. „Som známy ako večný kritik, ani teraz nebudem iný. Nominácia na majstrovstvá sveta je čistý alibizmus. Stavili sme na mladíkov, v prípade výbuchu sa môžeme vyhovoriť na ich neskúsenosť, budeme vyplakávať, že nám chýbala kvalita a herná skúsenosť. Prečo sme nechali doma viacerých kvalitných borcov, ktorí získali v drese českého majstra Třinca titul, podobne niektorých vyspelých hráčov zo Slovana a Nitry?“ pýtal sa v denníku Šport Lukáč.

Úlohy kapitána sa na šampionáte ujme útočník New Jersey Tomáš Tatar. Ten sa doteraz podľa Lukáča nedokázal v reprezentácii presadiť. „Bučekovo zranenie sa mi javí ako maskovací manéver. Do národného tímu sa, naopak, s pompou vracia ako líder Tatar. Čo v ňom dokázal? Čím, okrem nepomerne vysokých príjmov, hokejový svet zaujal? Prečo nepomenujeme veci pravými menami? Máme módu tlačiť do popredia mladých a ideme sa z toho zblázniť. Urobíme štvrťfinále a vrátime sa ako majstri sveta,“ vysvetlil rodák z Košíc, ktorý napriek kritike želá Slovákom úspešný turnaj.

„Pozrime sa, kto na nás vo Fínsku čaká. Najprv Francúzsko, s tým by sme mohli mať problémy akurát vo futbale. Chýbať budú Rusi i Bielorusi. Do politiky sa miešať nebudem, ale hokejovo svet utrpí. Žičím mužstvu ako vždy to najlepšie, ale existujú aj obavy, aby sme nespadli z oblakov,“ dodal majster sveta z rokov 1977 a 1985.