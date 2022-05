Nechutné správanie fanúšikov Nice! Frustráciu z prehry si vybili tým najprimitívnejším spôsobom

Ľudská hlúposť nemá hraníc. V zápase francúzskej futbalovej ligy medzi Nice a St. Étienne fanúšikovia domáceho tímu urážlivo skandovali na adresu zosnulého futbalistu Nantes Emiliana Salu (†28), ktorý tragicky zomrel pri páde lietadla v roku 2019. Klub správanie svojich priaznivcov jednoznačne odsúdil.

Sala je v Nantes uctievaný ako hrdina. Práve Nantes v sobotu zvíťazilo 1:0 vo finále pohára nad Nice a frustráciu z prehry si jeho fanúšikovia vybili tým najprimitívnejším spôsobom o pár dní neskôr, v stredu, v ligovom súboji proti St. Étienne.

Fanúšikovia Nantes a Bordeaux, dvoch bývalých klubov, kde Sala pôsobil, počas deviatej minúty tlieskajú a spievajú: „Je to Argentínčan, ktorý sa nikdy nevzdáva, Emiliano Sala." priaznivci Nice však počas rovnakej minúty začali spievať: „Je to Argentínčan, ktorý nevie plávať, Emiliano pod vodou." Jednoznačne tak narážali na Salovu nehodu, keď sa s lietadlom zrútil do mora.

Klub sa od takéhoto správania časti svojich fanúšiku dištancuje. „Nice odsudzuje v najsilnejšom možnom zmysle skandovanie o Emilianovi Salovi, ktoré zaznelo v stredu večer na Allianz Riviera," uviedol vo vyhlásení a zároveň posiela podporu rodine a priateľom zosnulého futbalistu.