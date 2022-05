V 13. sezóne po sebe dal aspoň 30 gólov: Zotrvá Ronaldo v Manchestri? Osobnosti United reagujú

Vek je iba číslo a v prípade portugalského futbalistu Cristiana Ronalda to dokonale platí. Už 37-ročný kanonier ani v aktuálnej sezóne 2021/2022 neprejavuje žiadne známky streleckého poľavenia. Dôkazom toho je skutočnosť, že nastrieľal aspoň 30 gólov už v 13. sezóne po sebe.

CR7 v tejto sezóne skóroval za Manchester United dovedna 24-krát, ďalších šesť zásahov si na konto pripísal v drese portugalskej reprezentácie. V rámci anglickej Premier League strelil 18 gólov, viac majú na konte akurát Egypťan Mohamed Salah z FC Liverpool (22) a reprezentant Kórejskej republiky vo farbách Tottenhamu Hotspur Son Heung-min (20).

"Ronaldo dokazuje, že aj v 37 rokoch to v Premier League stále zvládne. Rád dokazuje ľuďom, že sa mýlia a som si celkom istý, že v tom bude chcieť pokračovať a hrať ešte niekoľko rokov," poznamenal podľa webu denníka Marca Ronaldov niekdajší spoluhráč z Old Traffordu - Dimitar Berbatov. "Keď raz skončí, bude to smutný deň pre futbal, pretože je jedným zo skutočných velikánov," dodal 41-ročný Bulhar.

Napriek tomu, že Ronaldo je pre súčasný Manchester United nenahraditeľnou postavou, jeho budúcnosť v klube je neistá vzhľadom na príchod nového kouča Erika ten Haga i očakávané skresávanie platov. "Viem, že existujú špekulácie, ale neviem si predstaviť, že Ronaldo v budúcej sezóne nebude v Manchestri United, pokiaľ sa v lete niečo drasticky nezmení. Keď sa pozriete na góly, ktoré dáva, stále je nebezpečný a každý tréner by s ním určite chcel pracovať," skonštatoval ďalší z bývalých hráčov United - Ír Roy Keane.

Aj Rio Ferdinand sa domnieva, že Ten Hag by si Ronalda mal ponechať v mužstve a nechať ho prispôsobiť svoju hru v prospech tímu. "S vekom to bude uňho klesať, čo je v poriadku, v 37 rokoch už nemáte takú rýchlosť. Musíte pracovať rozumne a Cristiano nie je hlúpy," podotkol Ferdinand.