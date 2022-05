Slováci na úvod s Francúzskom, cieľom bude potvrdiť bilanciu

Slovenskí hokejisti by mali vo svojom otváracom zápase na MS v Helsinkách potvrdiť úlohu favorita. V zápase proti Francúzsku ich k tomu predurčuje nielen súčasná kvalita kádrov, ale aj historická štatistika.

Obaja súperi sa spolu stretli aj v generálke na šampionát, Slováci v nej triumfovali 2:0.

Zápas na Kaufland Cupe v Žiline pred týždňom zvládli slovenskí hokejisti po góloch Adam Lišku a Jakuba Minárika. S Francúzskom sa predtým stretli na MS pred tromi rokmi na domácom šampionáte v Košiciach, v tomto zápase triumfovali 6:3. Toho istého súpera zdolali aj o rok skôr na MS v Kodani po výsledku 3:1. Hokejisti z krajiny galského kohúta naposledy zdolali Slovákov v roku 2018 na turnaji Euro Hockey Challenge v Piešťanoch, keď zvíťazili 3:2.

Celkovo obaja súperi nastúpili proti sebe v 34 dueloch. Slováci zvíťazili v 25 zápasoch, v troch sa zrodila remíza a šesť duelov zvládli lepšie Francúzi. V prospech Slovenska logicky hovorí aj celkové skóre 144:61.

Pôvodne mali slovenskí hokejisti nastúpiť vo svojom prvom zápase proti Rusku, no po vylúčení "zbornej" z turnaja ich organizátori nahradili Francúzmi. "Toto preradenie do elitnej kategórie nám zdvihlo sebavedomie a hráči sú dobre nastavení. No vieme, že v A-kategórii má každý tím skvelú dynamiku a my musíme zo seba vydať všetko. Ak budeme hrať to, čoho sme schopní, tak ľudia uvidia, že favoriti budú trpieť. Videli sme to aj v príprave, kde sme síce neboli efektívni, ale vytvárali sme si šance proti každému súperovi," povedal pre web Francúzskej hokejovej federácie tréner Philippe Bozon.

Tréner Francúzov zdôraznil dôležitosť dobrého štartu do šampionátu. "Slováci nám ukázali svoju silu v príprave, budeme vedieť, na čom sme. Ale chceme sa udržať v elitnej kategórii a tvrdo pracujeme na tom, aby veci dopadli v náš prospech, najmä v ofenzíve."