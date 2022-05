Škriniar získal s Interom Miláno Taliansky pohár a živí šancu na double

Futbalisti Interu Miláno so slovenským reprezentačným obrancom Milanom Škriniarom živia šancu na double. Na rímskom Stadio Olimpico získali ôsmykrát Taliansky pohár, keď v dramatickom finále zlomili odpor Juventusu Turín.

Po dvoch góloch chorvátskeho krídelníka Ivana Perišiča v predĺžení triumfovali 4:2 a postarali sa o to, že Juventus po prvý raz od roku 2011 nezíska v sezóne žiadnu cennú trofej.

Úradujúci majster začal aktívne a už v 7. minúte sa ujal vedenia, keď Nicolo Barella po rohovom kope šikovnou strelou spoza pokutového územia prekonal Mattiu Perina. Úvod druhého polčasu však patril Juventusu, ktorý v priebehu dvoch minút otočil skóre vo svoj prospech. O vyrovnávajúci gól sa postaral Alex Sandro a o 120 sekúnd neskôr poslal "starú dámu" do vedenia srbský kanonier Dušan Vlahovič. V 80. minúte Inter vyrovnal vďaka Hakanovi Calhanogluovi, ktorý z pokutového kopu poslal zápas do predĺženia.

Jeho hrdinom bol Perišič. V 99. minúte premenil ďalšiu penaltu a potom utešenou strelou k vzdialenejšej žrdi stanovil konečný výsledok. "Aj za nepriaznivého stavu 1:2 som veril, že sa budeme tešiť z trofeje. Skvele sme zareagovali na vývoj zápasu. Vždy som sa cítil na ihrisku ako líder. Ak máte v mužstve takú kvalitu, ide to všetko oveľa ľahšie," uviedol pre oficiálnu klubovú stránku Perišič, ktorý získal cenu MVP pre najužitočnejšieho hráča zápasu.

Tréner Interu Simone Inzaghi neskrýval dojatie, už v záverečných minútach predĺženia sa mu v očiach leskli slzy. "V úvodnej polhodine to bol z našej strany výborný výkon, no nezachytili sme začiatok druhého polčasu a inkasovali dva zlepené góly. Inter však opäť potvrdil, že sa nevzdáva za žiadneho stavu. Chalani išli na dno síl a dočkali sa odmeny. Chceme si tento úspech aspoň trochu vychutnať s našimi fanúšikmi. Potom sa už naplno sústredíme na záverečné dve kolá Serie A. Na AC Miláno strácame dva body, no budeme bojovať až do konca o obhajobu titulu."

Koučovi Juventusu Massimilianovi Allegrimu v závere prvého predĺženia praskli nervy, dostal červenú kartu za protesty a zápas dopozeral z tribúny. "Jedenástka, z ktorej rezultoval vyrovnávajúci gól Calhanoglua na 2:2, bola sporná, no teraz nemá už o tom zmysel diskutovať. Táto sezóna nám opäť ukázala, že zaostávame za Interom a v lete musíme urobiť všetko pre to, aby sme odstup čo najviac znížili."

Juventus neuspel v konfrontácii s Interom ani v januárovom dueli o taliansky Superpohár. "V tejto sezóne sme s Interom prehrali tri zo štyroch zápasov. Verím, že mužstvo sa zdravo nahnevá a vybičuje k lepším výkonom," povedal kapitán Giorgio Chiellini, ktorý po skončení sezóny opustí Juventus. "Som smutný, že sa rozlúčim bez pohárovej trofeje, ktorá by bola pre náš klub rekordná pätnásta, no v uplynulých desiatich rokoch sme ich získali viac než dosť."