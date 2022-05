Lyžiarka Corinne Suterová: Dala si vytetovať olympijské zlato

Splnila, čo si predsavzala. Švajčiarska lyžiarka Corinne Suterová (27) sa pochválila novým tetovaním.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Má ho na ľavom predlaktí a je spomienkou na jej triumf v zjazde na olympiáde v Pekingu. „Vždy som si hovorila, že ak sa stanem olympijskou víťazkou, chcem toto tetovanie,“ prezradila Suterová pre denník Blick.

Suterová si po náročnej sezóne dopriala oddych s priateľom Angelom na Filipínach. „Dobila som si baterky,“ pochválila sa lyžiarska hviezda. Olympijské kruhy na predlaktí upútajú každého. „Stihla som si ich dať urobiť ešte pred odletom.“

Pre Suterovú je spomienka na 15. február 2022 stále čerstvá. „Už ako dieťa som si do pamätníčka pod nadpisom Cieľ napísala: ,Staň sa olympijskou šampiónkou!‘ Splnila som si svoj sen, to je pre mňa to najväčšie. A vďaka tetovaniu je isté, že táto udalosť ma bude vždy sprevádzať nielen v hlave, ale aj na koži,“ vysvetlila Corina, ktorá si na boku hornej časti tela dala spraviť aj druhé tetovanie: „Dátum olympijského víťazstva som si dala vyryť rímskymi číslicami.“