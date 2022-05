Kustódi majú za sebou jazdu 7 krajinami: 1 700 kilometrov so vzácnym nákladom

Už sú na mieste a čakali na príchod hokejistov! Kustódi hokejovej reprezentácie majú za sebou prvú náročnú časť svojej misie. Do dejiska šampionátu v Helsinkách priviezli náklad, bez ktorého by slovenský tím nemohol na turnaji existovať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kustódi Marek Jenčík (48) a Juraj Stopka (36) naložili už v utorok o 15.30 hodine v Bratislave do zväzovej dodávky stovky kilogramov materiálu.

„Je toho okolo tony. Hokejky, masérske stoly a ďalšie potreby pre fyzioterapeutov, pitný režim, uteráky, pásky na hokejky a tiež občerstvenie, ktoré by sme už vo Fínsku zabezpečiť nedokázali,“ prezradili pre Nový Čas vo chvíli, keď sa dostali z trajektu konečne na fínsku pôdu.

Do Helsínk dorazili o 15. hodine v stredu, tak­že mali za sebou bezmála celodennú jazdu so vzájomným striedaním za volantom. Postupne počas nej prechádzali cez Českú republiku, Poľsko, Litvu, Lotyšsko až do Estónska. Tam si v Tallinne po nalodení na trajekt dve hodinky odpočinuli od šoférovania a mohli si oddýchnuť. Následne ich čaká na štadióne Ice Rink s kapacitou 8 400 divákov vybalenie celej zásielky a zariadenie šatne, aby po predpokladanom večernom príchode hlavnej časti výpravy bolo pre zverencov trénera Craiga Ramsayho pripravené všetko tip-top!

Prvý zápas na turnaji čaká Slovákov v piatok o 15.20 hod. nášho času proti Francúzsku.