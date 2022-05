Tréner Ramsay sa pred odletom posilnil pivom: Rituál pre šťastie?

Úsmevy lietali na všetky strany. Tesne pred odletom slovenskej hokejovej reprezentácie z Bratislavy do dejiska MS v Helsinkách vládla medzi chalanmi skvelá nálada. Zatiaľ čo väčšina z nich si čas na letisku krátila poslušne na telefónoch, tréner národného mužstva Craig Ramsay si doprial pivo.

Skvelá partia je základ každého úspechu. O tom, že jednu takú poslalo Slovensko do Fínska na MS, niet pochýb. „Nebude to jednoduché, ale budeme bojovať jeden za druhého. MS nie sú vôbec ľahkým turnajom. Spoločne však chceme dosiahnuť kolektívny úspech. Podarí sa to, ak pôjdeme od zápasu k zápasu. Talizman si so sebou neberiem, budem len rád, že som s chalanmi,“ uviedol pre Nový Čas útočník New Jersey Tomáš Tatar. „Teším sa, že bude na turnaji veľa hráčov z NHL, to na kvalite určite len pridá. Ako to však celé dopadne, to nikto nevie. Urobíme všetko pre pekný úspech,“ doplnil supertalent Juraj Slafkovský.