Slovákov do Fínska vyprevadili majstri sveta, Lintner: Neporušte tradíciu

Slovenská hokejová reprezentácia v stredu nabrala kurz na svetový šampionát. Súčasný káder trénera Craiga Ramsayho (71) vyprevadili do Fínska členovia toho spred 20 rokov, ktorí si doteraz ako jediní vybojovali titul majstrov sveta.

Pri slávnostnej príležitosti sa zišli v Bratislave na Tyršovom nábreží oba tímy, pričom prišla väčšina zo zlatej generácie.

Práve v stredu uplynulo 20 rokov od zisku titulu majstrov sveta vo švédskom Göteborgu. Vedenie reprezentácie pri tejto príležitosti zorganizovalo spoločné stretnutie a aj takýmto spôsobom chcelo namotivovať k lepším výkonom historicky najmladšiu výpravu Slovenska na MS v ére slovenskej samostatnosti s vekovým priemerom 24,44 rokov. "Zhodou okolností je to náhoda, že práve dnes odchádzame na MS a práve dnes slávime výročie 20 rokov od titulu. Rozhodli sme sa využiť príležitosť a takto prepojiť obe mužstvá," povedal kapitán majstrov sveta z Göteborgu Miroslav Šatan, ktorý nebude chýbať na MS ani teraz.

Samozrejme, už v pozícii generálneho manažéra reprezentácie a prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. "Nálada pred odletom je dobrá. Ciele sú, tak ako každý rok, postúpiť do štvrťfinále. Vlani sa nám to podarilo po ôsmich rokoch. Verím, že si to zopakujeme aj teraz. I keď je to mužstvo mladšie ako vlani, verím, že turnaj sa vydarí a objavíme kopec nových mien, ktoré slovenský hokejový fanúšik zatiaľ nepozná," zaželal si Šatan, ktorý dostal pred dvoma dňami opätovnú dôveru na volebnom kongrese SZĽH a bude na čele zväzu aj ďalšie štyri roky.

Čerstvé spomienky na Göteborg majú obrancovia Ľubomír Višňovský a Richard Lintner, ktorí v uplynulých dňoch navštívili mesto i štadióny. "Boli sme si pripomenúť tento úspech. Pobehali sme štadión, hotel, absolvovali sme cestu do Karlstadu, kde sme hrali štvrťfinálový duel proti Kanade. Zaujímavé bolo, že v kabíne v Göteborgu, kde sme vtedy boli ako mužstvo Slovenska, sa nič nezmenilo. Je tam stále tá istá podlaha ako pred 20 rokmi, tie isté steny, skrinky. Ešte aj to okno, cez ktoré sme chodili do šatne namiesto dverí, tam stále je. Generálnemu manažérovi som hovoril, že aspoň raz za desať rokov by to mohli renovovať a on odvetil: ´vieš, keď veci fungujú, tak to radšej nemeníme´. Bolo to vtipné, ale o to nostalgickejšie, keď sme do tej kabíny vošli," povedal Lintner a prezradil aj to, že s "Višňom" si trošku pripomenuli aj majstrovské oslavy: "Nebudem klamať, nejaké to pivko sme si dali a ešte sme absolvovali aj večeru v českej reštaurácii, do ktorej sme často chodili."

Slovensko získalo v Helsinkách dve zo štyroch medailí a Lintner verí, že tradícia úspešných vystúpení v metropole Fínska by mohla pokračovať. "Už na olympiáde to bolo veľmi mladé mužstvo a teraz sa v tom nič nezmenilo. Presne z toho istého dôvodu si myslím, že nie je dôvod nemať veľké očakávania a neveriť v to, že naši chlapci postúpia zo skupiny. Ten systém, ten stroj, ktorý je nakopnutý už niekoľko rokov, zmeny v zostave príliš nenarušia. Helsinki sú pre nás tradične úspešné mesto, tak by som chalanom odkázal len toľko, aby neporušili tradíciu, ktorú tam máme," povedal.

Obaja zlatí obrancovia sú inšpiráciou pre jedného z najmladších v súčasnom výbere. Aj osemnásťročný Šimon Nemec verí, že reprezentácia v Helsinkách nesklame. "Vždy si tie videá zo zlatého šampionátu nejako pripomíname, bol to skvelý úspech a verím, že to ešte niekedy napodobníme. Ľubo Višňovský bol extratrieda medzi obrancami, tak isto aj Rišo Lintner. Z môjho pohľadu sú to oni dvaja, s ktorými by som sa chcel porovnávať. Aj náš tím môže vystreliť a všetci veríme, že môžeme spraviť nejaký úspech. Ale do turnaja idem s pokorou a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Nervy nemám, chceme si to užiť a spraviť nejaký úspech pre Slovensko. Všetci sa tešíme," povedal.

Úspech zlatej generácie je inšpiráciou aj pre ďalšieho mladíka Juraja Slafkovského: "Áno, ale ako som vravel, netreba žiť v minulosti. Je pekné, že sme mali takýto úspech, ale predsa je to už 20 rokov a treba sa pozerať na prítomnosť a čo bude ďalej. To je najdôležitejšie," povedal.

Na elitnom svetovom šampionáte štartoval rovnako ako Nemec už vlani, vo februári zažiaril na ZOH v Pekingu, kde siedmimi gólmi pomohol Slovensku k zisku historických bronzových medailí. Ako 17-ročný sa zároveň stal najproduktívnejším hokejistom, najlepším strelcom i najužitočnejším hráčom olympijského turnaja (MVP).

Na MS do Fínska pôjde už ako plnoletý a uvedomuje si, že výkony mu môžu pomôcť aj v následnom drafte NHL. Osemnásťročný krídelník má totiž veľkú šancu, že sa stane najvyššie draftovaným slovenským hokejistom v histórii. Rekord drží Marián Gáborík, ktorého si Minnesota vybrala v roku 2000 z tretieho miesta. Zatiaľ sa tým však príliš nezaoberá a sústredí sa na výkony na MS. "Draftovú lotériu som si pozrel až ráno. Je jedno, kto ako vyberá, dôležité je, akú šancu nakoniec dostanú draftovaní hráči. Na papieri vyzerá dobre, že som prvý medzi hráčmi v Európe, ale kým ma niekto nedraftuje, tak to neriešim. Nemám tím, ktorý by som chcel," dodal.