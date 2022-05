Loví golfové loptičky a potom ich recykluje: Z holandského potápača je milionár

Vie, ako zarobiť. Holandský potápač Nicky Dorfel obchádza golfové ihriská po západnej Európe a z jazierok loví loptičky, ktoré potom recykluje a predáva.

Za rok vráti do obehu okolo milióna loptičiek, pričom ich predáva v rozmedzí od 20 c do 1 eura za kus. Pracuje 16 hodín denne, dva dni v týždni. Jeho teritórium zahŕňa 170 ihrísk v Belgicku, Nemecku, Francúzsku a v jeho rodnej vlasti. Počas svojich výprav pod hladinu pritom objavil aj pár kuriozít. "Napríklad, golfové palice a tiež nábojnice," pochválil sa Dorfel.