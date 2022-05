Desivé chvíle pripomenuli EURO 2020: Hráč Barcelony zostal nehybne ležať na trávniku

Hostia boli v úvodnej polhodine lepším tímom, no z územnej prevahy nevyťažili nič, najväčšiu šancu nevyužil Aspas. Barcelona sa ujala vedenia po krídelnej akcii Ousmaneho Dembeleho, ktorý prešiel cez dvoch protihráčov a naservíroval loptu Depayovi. V 41. minúte zvýšil po hrúbke mexického obrancu Nestora Arauja na 2:0 Aubameyang. Na začiatku druhého polčasu vsietil gabonský útočník po ďalšej skvelej prihrávke Dembeleho tretí gól Barcy. Hostia krátko na to skorigovali zásluhou Aspasa, ktorý potrestal chybu v rozohrávke Kataláncov.

V 60. minúte sa barcelonský stopér Ronaldo Araujo zrazil hlavou s vlastným spoluhráčom Gavim a desať minút ho ošetrovali. Priamo na ihrisko dorazila sanitka, ktorá Uruguajčana odviezla do nemocnice. Hráči vytvorili na trávniku koridor rovnako ako vlani počas zápasu medzi Dánskom a Fínskom na EURO 2020, keď skolaboval Christian Eriksen.

Araujo má otras mozgu

Ronald Araujo was taken to the hospital after this clash of heads with his teammate Pablo Gavi. Best case scenario here is mild concussion with no orbital fracture. The good news is it was reported he never lost consciousness. Head injuries need to be taken more seriously #Barca pic.twitter.com/O5QBRQZpH0