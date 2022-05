Ako informuje spoločnosť EA Sports, spolupráca s organizáciou FIFA je už minulosťou. Hra bude odteraz známa ako "EA Sports FC". Fanúšikovia sa však nemusia obávať, zachované by mali ostať exkluzívne licencie a partnerstvá.

EA and FIFA officially end their partnership



FIFA will now be called EA SPORTS FC



"Next year, EA SPORTS FC will become the future of football from EA SPORTS."https://t.co/8a4WT14CA1 pic.twitter.com/DQ0hF6WQWp