Wawrinka sa po 15 mesiacoch dočkal: Bola to veľká bitka!

Trojnásobný grandslamový šampión Stan Wawrinka (37) sa po 15 mesiacoch dočkal výhry na okruhu ATP. Švajčiarsky tenista, ktorý je po operácii nohy, vyradil v 1. kole antukového turnaja v Ríme 3:6, 7:5, 6:2 Američana Reillyho Opelku (24).

Wawrinka (361. v ATP) sa pred pondelkom radoval naposledy z víťazstva vo februári 2021 v úvodnom kole Australian Open. V marci si dal operovať ľavú nohu a prišiel o zvyšok sezóny. Na kurty sa vrátil koncom marca tohto roku na challengeri v Marbelle a v apríli vďaka voľnej karte štartoval na Masters v Monte Carle. Oba súboje prehral.

Americkému obrovi Opelkovi (17.) nepomohlo ani17 es. „Myslím, že to bol skvelý zápas, veľká bitka,“ pochvaľoval si Wawrinka.

„Snažil som sa byť pozitívny a v druhom a treťom sete som mal zo svojej hry dobrý pocit,“ pridal. „Samozrejme, že keď vyše roka nevyhráte, tak na to čím viac myslíte a nesústredíte sa na to, na čo by ste mali. Z víťazstva mám preto veľkú radosť,“ uzavrel švajčiarsky veterán.