Bývalý útočník belasých Jaroslav Timko: Z dnešného Slovana mám husiu kožu!

Najokopávanejší hráč futbalového Slovana Bratislava! Jaroslav Timko (56) toho schytal na hrote útoku neúrekom. Obrany súperov ho strážili ako oko v hlave. Nečudo, popri streleckom lídrovi Petrovi Dubovskom († 28) bol najnebezpečnejším hráčom belasých. Obaja o tom presvedčili aj v rozhodujúcom ligovom súboji sezóny 1991/1992 proti Vítkoviciam. Po triumfe 3:0 na Tehelnom poli slávil Slovan cenný federálny titul.

Tretí júnový deň uplynie od triumfu 30 rokov. Ako si naň spomínate?

Krásny pocit. Úspech prišiel po dlhých 17 rokoch. Čakal som spomienkový zápas napríklad proti Sparte Praha, ale nemá ho kto zorganizovať. Škoda. Na minulé generácie hráčov Slovana sa zabúda. Ktovie, či pri 40. výročí budeme poniektorí ešte na tomto svete.

V čom bol základ vtedajšej partie?

- Padol komunizmus. Zrazu sa vynorili nové možnosti. Všetko bolo otvorené. Aj hranice. Začali sme akoby od narodenia. Tréner Zachar povyhadzoval starších hráčov. Káder sa vymenil a čoskoro sme hrali ako zborná. Mužstvo sa zomklo. Nový kouč Galis nás vyháňal z ihriska. Takí sme boli nabudení do futbalu.

Mali ste v tíme kráľa strelcov Dubovského. Získali by ste titul aj bez neho?

- Určite nie. Mal talent od Boha. To, čo vedel, sa nedalo naučiť. Spoliehali sme sa na neho a na neho sme aj hrali. Priamy kop, penalta, finálna prihrávka. Dvíhal nám sebavedomie. Aj pri nepriaznivom skóre sme vedeli, že Peťo to otočí.

Oslavy prvenstva boli veľkolepé. Alkohol nechýbal...

- Niektorí hráči pili deň-dva, lebo boli chorí. Iní boli naložení v liehu aj dlhšie. Ja som ťahal dva týždne. Bolo po sezóne, mali sme dovolenky, tak som si to užíval. Vedel som, že káder neostane dlho pokope a rozpredajú ho.

Neskôr ste hrali za konkurenčnú Trnavu. Nepovažovali vás za zradcu?

- Nešiel som do Spartaka priamo, ale z Drnovíc. Zo Slovana ma vyhodili. Povedal som vtedy pravdu o chýbajúcich výplatách. Vedenie to zistilo, tak sa ma zbavili.

Čo hovoríte na súčasný Slovan?

- Bol som raz na zápase s Trnavou a skoro každý slovanista mal na konci priezviska „-ič“. Mal som z toho husiu kožu. Nevedel som, či som na zápase v Chorvátsku alebo v Belehrade. Smutné. Ľudia nadávajú. Nie je sa na čo pozerať. Neviem, či by za našej éry hrávali vôbec za béčko. Na ligu to stačí, na Európu nie. Naznačil to aj tréner Weiss, že by najradšej vymenil celý káder.

Čím sa živíte dnes?

- Robím šoféra. Rozvážam po Slovensku strešné krytiny. Veľmi ma to baví. Na rodné Valaliky som stále hrdý. Už vtedy som vravel, že keď skončím s futbalom, pôjdem robiť aj traktoristu. Chvalabohu, že som nešiel.

Zahráte si ešte futbal?

- Áno. Za starých pánov či internacionálov v tíme Ladislava Petráša. Cítim sa zdravý. Vládzem. Hovoria mi, že by som mohol ešte hrať aj aktívne. Oči by chceli, nohy už menej. Nechcel by som na staré kolená krívať.

Na pomaly šesťdesiatnika dobre vyzeráte. Recept?

- Pred desiatimi rokmi som skoncoval s alkoholom. Už rok nefajčím. Po päťdesiatke som asi dostal rozum (smiech). Do fitka nechodím, ani necvičím. Nepriberám. Všetko vybehám. Vždy som mal dobrú spaľovňu tukov.

Ako sa darí synovi Jankovi?

- Má sedem rokov, hráva za Vrakuňu. Je behavý. V škole mu hovoria Emil Zátopek. Chodievam na jeho tréningy. Radím mu, ale do ničoho ho netlačím. Uvidíme, čo z neho vyrastie.