Stanislav Lobotka o svojej pozícii v Neapole: Trénerovi moja postava nevadí

Slovenský reprezentant a stredopoliar Neapola Stanislav Lobotka (27) sa po troch týždňoch, počas ktorých si liečil svalové zranenie, opäť vrátil na trávniky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pred víťazným zápasom na pôde AC Turín (1:0) sa pre rádio KKN vyjadril o svojej pozícii v tíme, keď okrem iného vyslovil vďaku trénerovi Lucianovi Spallettimu (63). Ten vraj nerieši jeho postavu, s ktorou mal v minulosti sem-tam problémy.

Slovenský futbalista je nižšieho vzrastu (170 centimetrov - pozn. red.) a má atypickú postavu, na ktorej hneď vidieť každý kilogram navyše. To si v minulosti všimli nielen fanúšikovia, ale aj bývalý tréner Neapola Gennaro Gattuso, ktorý mu tento hendikep vyčítal a kvôli tomu ho často prehliadal.

„Za neho by som nehral, ani keby som schudol desať kíl,“ vyjadril sa v lete v roku 2021 Lobotka, ktorý v tom čase s radosťou prijal zmenu na trénerskom poste, keď Gattusa vymenil súčasný kouč Luciano Spalletti.

Ten mu dával od svojho príchodu oveľa viac možností a pokiaľ Lobotku netrápili zdravotné problémy, pravidelne nastupoval v základnej zostave. „Jeho príchod bol pre mňa zásadný. Dal mi príležitosť a veril mi. A mať dôveru trénera je veľmi dôležité. Teraz som iný hráč, ale s rovnakým telom,“ vyjadril sa s úsmevom pre neapolské rádio Lobotka, ktorý sa po trojtýždňovom zranení vrátil na trávniky. V zápase proti AC Turín nastúpil na posledných 13 minút a aj on čiastočne prispel k výhre 1:0. Neapol je dve kolá pred koncom súťaže na treťom mieste, ktoré mu zaručuje účasť v budúcoročnej skupinovej fáze Ligy majstrov. „Túto sezónu chceme dokončiť čo najlepšie, potom dobijeme baterky a budúci rok sa pokúsime získať titul,“ dodal slovenský futbalista.

Hamšíkovi doprial titul

Hoci je Marek Hamšík legendou Neapola, titul sa mu nikdy s klubom získať nepodarilo. „Som rád, že mu to vyšlo v Turecku s Trabzonsporom. V Neapole sa o to snažil, ale skončil buď druhý alebo tretí. O to viac som šťastný aj za neho, že sa mu to v Turecku podarilo,“ vyjadril sa k úspechu reprezentačného spoluhráča.