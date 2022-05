Staronový prezident SZĽH Miroslav Šatan: Stmeliť zväz je ťažšie, ako stmeliť kabínu

S priebehom i výsledkom kongresu bol tentoraz spokojný. Staronový šéf slovenského hokeja Miroslav Šatan (47) po náročných pondelkových voľbách triezvo zhodnotil situáciu v slovenskom hokejovom hnutí.

Pod ďalším štvorročným patronátom zlatého kapitána z MS 2002 by mal zväz pracovať na spoločných cieľoch, ktorými sú predovšetkým jednota a dynamický progres slovenského hokeja.

Šatan získal vo voľbách dominantných 232 hlasov, jeho protikandidát Ľudovít Jurinyi len139. „Kongres prebehol v pracovnej atmosfére. Prešla reforma mládežníckych kategórií i rozpočtu, za toto sme v hnutí veľmi radi. Druhý aspekt bola voľba prezidenta a členov výkonného výboru. Funkciu si prevezmem oficiálne 26. júna, keď sa mi končí predchádzajúce obdobie. Samotná voľba členov VV dopadla nad očakávania. Myslím si, že spoločne môžeme dosahovať ciele a stratégie, ktoré sme si zvolili,“ uviedol na úvod svojej reči Šatan tesne po spočítaní hlasov, ktoré sa tentoraz písali tajne perom na papierový lístok.

„Počas prvých volieb som nemal protikandidáta a bolo to skôr o nejakej nádeji, že sa nám do hnutia podarí doniesť zmenu. Pondelkové voľby boli ocenením dlhoročnej práce, ktorú osobne odvádzam či už ako GM reprezentácie od roku 2017, alebo šéf zväzu od júna 2019. Dvojtretinová podpora ma naozaj teší, obhájiť je vždy ťažšie. O to ťažšie to bolo, že nám ruky dva roky zväzoval covid. Dúfam však, že progres slovenského hokeja bude teraz dynamickejší,“ dodal Šatan s tým, že stmeliť hokejové hnutie je určite vždy náročnejšie, ako stmeliť chalanov v šatni.

„Kabína má 22 ľudí, ktorí majú rovnaký cieľ. Túto schému by sme však chceli uplatniť aj na zväze. Všetky názorové rozdiely za posledné obdobie budeme chcieť vykomunikovať. Hlavne čo sa týka extraligových kruhov, by sme chceli určité veci vyžehliť, aby sa naša liga mohla rozbiehať v spolupráci so zväzom. Aby bol hokej jednotný a vystupoval pred fanúšikmi, deťmi či sponzormi jednotne,“ uzavrel Šatan.