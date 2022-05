Lotéria rozhodne aj o Slafkovskom či Nemcovi: Ktorý klub má najväčšie šance?

V noci na stredu sa v zámorskej hokejovej NHL uskutoční draftová lotéria, ktorá určí poradie prvých šestnástich výberov v tohtoročnom drafte. Najväčšie šance na prvé miesto má Montreal Canadiens, za ním nasledujú Arizona Coyotes a Seattle Kraken.

Stredajší žreb bude nesmierne zaujímavý aj pre slovenských fanúšikov, keďže útočníka Juraja Slafkovského by mali v júli vybrať medzi prvými a v úvodnom kole môžu tímy siahnuť aj po Šimonovi Nemcovi či Filipovi Mešárovi. Draft je naplánovaný na 7. a 8. júla v Montreale.

V noci na stredu sa bude žrebovať právo výberu z 1. miesta a následne z druhej priečky. Po určení poradia dvoch najvyšších výberov sa ostatné tímy zoradia podľa tabuľky po základnej časti. Tímy sa však pri žrebovaní môžu posunúť o maximálne 10 miest, takže o právo prvého výberu zabojuje len 11 klubov.

Najväčšie šance v lotérii má Montreal, ktorý skončil v základnej časti na poslednom mieste. Podľa portálu nhl.com sú jeho šance 18,5 percenta, v prípade Arizony Coyotes je to 13,5% a šanca na výhru v lotérii pre Seattle je 11,5%. Nasledujú Philadelphia Flyers (9,5%) a New Jersey Devils (8,5%). Do lotérie zaradili 16 tímov, ktoré nepostúpili do play off.

Columbus má šancu na dva výbery v 1. kole. Okrem svojho získal aj právo na výber Chicaga Blackhawks v rámci výmeny obrancu Setha Jonesa. Ak však Chicago uspeje v lotérii a získa prvý či druhý výber, ponechá si ho a Columbusu prepustí ďalší v nasledujúcom drafte. Podobne je na tom aj Buffalo, ktoré môže mať dva výbery spomedzi prvých šestnástich, keďže pri trejde Jacka Eichela získalo výber z Vegas. Ak však Golden Knights budú vyberať medzi prvými desiatimi tímami, právo si ponechajú a Sabres pošlú výber v budúcoročnom drafte.

Buffalo, ktoré skončilo najhoršie vo vlaňajšej sezóne, vtedy vyhralo draftovú lotériu a z prvého miesta si vybralo obrancu Owena Powera.

Tentokrát by mal byť jednotkou draftu Shane Wright. Center Kingstonu z OHL figuruje na čele rebríčka korčuliarov zo severoamerických súťaží. Jeho najväčším konkurentom by mal byť Juraj Slafkovský, ktorý vstúpi do draftu ako jednotka preddraftového rebríčka Centrálneho skautského úradu (Central Scouting) medzi korčuliarmi z európskych súťaží.

V jeho záverečnom vydaní sa vyšvihol na čelo poradia, keď preskočil dovtedajšieho lídra Fína Joakima Kemella z JYP Jyväskylä. Osemnásťročný krídelník tak má veľkú šancu, že sa stane najvyššie draftovaným slovenským hokejistom v histórii. Rekord drží Marián Gáborík, ktorého si Minnesota vybrala v roku 2000 z tretieho miesta.

Slafkovský zažiaril na ZOH v Pekingu, kde siedmimi gólmi pomohol Slovensku k zisku historických bronzových medailí. Ako 17-ročný sa stal najproduktívnejším hokejistom, najlepším strelcom i najužitočnejším hráčom olympijského turnaja (MVP). Následne sa mu darilo aj v play off fínskej ligy, kde postúpil s TPS Turku až do finále. V základnej časti Liigy získal 10 bodov (5+5) v 31 zápasoch, vo vyraďovačke zaznamenal dva góly a päť asistencií v 18 dueloch. "Slafkovský podával na olympiáde vynikajúce výkony. Za TPS pravidelne nastupoval v druhom útoku, v ktorom hral veľmi dobre. Juraj využíva svoju postavu, rozpätie a silu v rámci pravidiel. Na svoju mohutnú postavu je prekvapujúco mobilný a rýchly," uviedol hlavný európsky skaut NHL Goran Stubb pre oficiálnu stránku ligy.

Vysoko by sa mal umiestniť aj jeho krajan a ďalší bronzový medailista z Pekingu Šimon Nemec, obrancovi Nitry patrí v záverečnom rebríčku medzi európskymi korčuliarmi tretie miesto. Útočník Filip Mešár z Popradu figuruje na 20. priečke, Adam Sýkora z Nitry je 42.

Kanadského centra Wrighta zámorskí experti dlhodobo favorizujú za tohtoročnú draftovú jednotku. Prvé miesto medzi európskymi brankármi obhájil Fín Topias Leinonen z juniorského tímu JYP Jyväskylä, medzi severoamerickými brankármi sa udržal na čele rebríčka Tyler Brennan z Prince George v juniorskej Western Hockey League.

Šance na výhru v draftovej lotérii:

1. Montreal Canadiens 18,5%

2. Arizona Coyotes 13,5%

3. Seattle Kraken 11,5%

4. Philadelphia Flyers 9,5%

5. New Jersey Devils 8,5%

6. Chicago Blackhawks 7,5%

7. Ottawa Senators 6,5%

8. Detroit Red Wings 6,0%

9. Buffalo Sabres 5,0%

10. Anaheim Ducks 3,5%

Záverečný preddraftový rebríček Centrálneho skautského úradu

Korčuliari v európskych súťažiach: 1. Juraj SLAFKOVSKÝ (SR/TPS Turku), 2. Joakim Kemell (Fín./JYP Jyväskylä), 3. Šimon NEMEC (SR/HK Nitra), ..., 20. Filip MEŠÁR (SR/HK Poprad), 42. Adam SÝKORA (SR/HK Nitra), 45. Alex ŠOTEK (SR/HC Slovan Bratislava)

Brankári v európskych súťažiach: 1. Topias Leinonen (Fín./JYP Jyväskylä), 2. Hugo Hävelid (Švéd./Linköping), 3. Jan Špunar (ČR/Olomouc)

Korčuliari v severoamerických súťažiach: 1. Shane Wright (Kan./Kingston, OHL), 2. Logan Cooley (USA/USA 18, USNTDP Juniors, USHL), 3. Cutter Gauthier (USA/USA 18, USNTDP Juniors, USHL), ..., 58. Servác PETROVSKÝ (SR/Owen Sound, OHL), 89. Marián MOŠKO (SR/Lincoln Stars, USHL)

Brankári v severoamerických súťažiach: 1. Tyler Brennan (Kan./Prince George Cougars, WHL), 2. Ivan Žigalov (Biel./Sherbrooke Phoenix, QMJHL), 3. Dylan Silverstein (USA/USA 18, USNTDP Juniors, USHL)