Krásna milenka navštevuje Beckera: Čo nosí Borisovi do basy v slávnej taške?

Taška zo skrine. Prominentnému väzňovi Borisovi Beckerovi (54) nosí veci do basy jeho milenka Lilian v taške, s ktorou v roku 1986 vyhral Wimbedon.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Snehobiely kožený "bágel" so sponzorským nápisom k jej športovému outfitu vcelku ladií, Lilian vyzerala, ako by si práve vyrazila do fitka. Pritom sa ponáhľala na návštevu do londýnskej väznice Wandsworth, kde si jej priateľ už týždeň odpykáva trest v trvaní 2,5 roka. Ale čo tá taška, na ktorej je viditeľná zašlá špina aj odreniny?

Niet divu, veď je to tá istá, ktorú "Bum Bum Becker" používal pri turnaji vo Wimbledone v roku 1986, v ktorého finále zničil českého rivala Ivana Lendla (62)!

„Vtedajšie finále určite patrí medzi najsladšie výhry mojej kariéry,“ spomínal vždy Boris na 6. júl 1986, kedy v All England Clube bral svoj druhý z troch tamojších vavrínov.

Becker má svoj účet deravý ako staré ponožky. Tašku mal schovanú na pamiatku a Lilian s ateraz náramne hodila. Zrejme ani netuší, aký poklad zo skrine vytiahla!