Historický úspech Slovenska na MS oslavuje 20. výročie: Nezabudnuteľný Bondrov zlatý gól

"Historické zlato pre malý národ!", napísal pred dvadsiatimi rokmi po finále hokejových majstrovstiev sveta 2002 v Göteborgu švédsky denník Expressen.

"Hokejisti Slovenska dokončili svoju skvelú spanilú jazdu svetovým šampionátom a získali historický titul," pridal postreh iDnes.cz. "Historický titul mal pre Slovákov dvojnásobne sladkú príchuť, lebo detronizovali svojho veľkého brata Česko," napísala agentúra AP. Od zatiaľ najväčšieho úspechu slovenského hokeja uplynie v stredu presne 20 rokov.

Slovenskí hokejisti sa 11. mája prvýkrát v histórii stali majstrami sveta, keď vo finálovom zápase 66. MS vo švédskom Göteborgu zdolali húževnatý ruský tím po tuhom boji 4:3. Slovensko bolo po Kanade, Veľkej Británii, Švédsku, Sovietskom zväze, Československu, Rusku, Fínsku a Česku v poradí deviatou a stále zatiaľ poslednou novou krajinou, ktorá získala titul majstrov sveta. O osude zápasu vo finále MS 202 rozhodol presnou strelou Peter Bondra 100 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Akciu začal po pravej strane Žigmund Pálffy, ktorý po prechode stredovou červenou čiarou našiel presne Bondru a ten nezaváhal.

"Na ten obraz si pamätám dodnes. V obrannej tretine som trochu zariskoval, ale získal som puk, potiahol ho, naznačil pohyb doprava a poslal ho doľava Petrovi. Trafil to skvele. Na tie chvíle sa nedá zabudnúť," lovil v pamäti na rozhodujúcu akciu Žigmund Pálffy po desiatich rokoch od titulu.

Pre každého z vtedajšieho kádra bol šampionát v Göteborgu vrcholom kariéry. Slovenskí hráči prichádzali do Švédska s pokorou, po neúspechu na zimných olympijských hrách v Salt Lake City 2002 si chceli napraviť pošramotenú povesť. V spomienkach sa k triumfu a následným oslavám v Bratislave vždy radi vracajú.

"Na šampionát v roku 2002 si spomínam, akoby to bolo včera. Vtedy sme mali mladé mužstvo, teda až na mňa," uviedol Peter Bondra, ktorý sa pred 20 rokmi preslávil aj pamätnou vetou: "Víťazstvo v Stanley Cupe oslavuje jedno mesto, titul majstra sveta celý národ."

Odchovanec popradského hokeja si tieto pre Slovensko najúspešnejšie majstrovstvá sveta pripomína iba občas, väčšinou mu to pripomenú novinári a fanúšikovia. "Nežijem v minulosti, ale snažím sa pozerať do budúcnosti," hovoril po dekáde od zisku zlata Bondra.

Po návrate čakalo na hokejistov veľkolepé privítanie. Fanúšikovia, ktorí sa zišli na Námestí SNP v Bratislave, premenovali priestranstvo na Námestie Slovenskej hokejovej revolúcie. Hrdinov z Göteborgu čakalo v centre slovenskej metropoly asi 50-tisíc priaznivcov. "Návrat domov bol neuveriteľný. Oslavy boli úžasné a nezabudnuteľné. Bol to jeden z najsilnejších okamihov v mojom živote," spomínal ďalší strelec gólu vo finále Ľubomír Višňovský.

V Göteborgu sa v slovenskom drese zišla skvelá partia. Hráči ťahali za jeden koniec povrazu. "Celý šampionát bol perfektný. Všetko sa začalo víťazstvom nad Kanadou. Úžasná bola posledná sekunda finálového zápasu, keď bolo buly v našej tretine a ja som už vtedy vedel, že to už Rusi nestihnú. Tieto momenty patria medzi najkrajšie v mojom živote. Samozrejme, že rodinné veci nahradia aj hokejové," hovoril Ľ. Višňovský ešte ako aktívny hokejista. Podľa odchovanca topoľčianskeho hokeja bola práve dobrá partia kľúčom k úspechu: "Veľa tímov má dobrých hráčov. V reprezentácii sa vždy stretla super partia, skvelý kolektív a bolo to cítiť aj na ľade."

Slováci začali šampionát v B-skupine výhrou nad Poľskom 7:0, nasledovalo víťazstvo nad Ukrajinou 5:4 a prehra 1:3 s Fínskom. V osemfinálovej F-skupine prišiel triumf 2:1 nad Švédskom, úspech 6:3 s Rakúskom a v čase, keď už bolo jasné, že Slovensko postúpi ďalej z tretieho miesta, aj triumf 6:4 nad Ruskom. Vo štvrťfinále dokázal tím Jána Filca otočiť s Kanadou nepriaznivý stav z 0:2 na 3:2, a to najmä pamätným gólom Petra Bondru na 1:2 jednu sekundu pred koncom druhej tretiny. V semifinále prišla ďalšia dráma so Švédskom, ktorá vyústila až do samostatných nájazdov. Rozstrel s "tromi korunkami" je spätý najmä s menami Ján Lašák, Richard Lintner a Žigmund Pálffy. Pamätná je najmä veľká radosť Lintnera po tom, čo definitívne pečatil slovenský postup do finále. "Pre väčšinu z nás to bol najvýznamnejší úspech v reprezentácii i v kariére. Som rád, že som bol súčasťou tohto tímu. Spojili sa pri jeho tvorbe viaceré okolnosti, boli v ňom fantastickí hráči a mali sme aj potrebné športové šťastie," zaspomínal si v minulosti Lintner.

Medzi strojcov úspechu patril aj tréner Ján Filc: "Na majstrovstvá sveta si spomeniem vždy, keď mi to niekto pripomenie z médií alebo sa stretnem s chlapcami z tohto úžasného tímu. Spomínam si na to ako na niečo, čo postavilo Slovensko na nohy. Pri úspechu sa spojili viaceré priaznivé okolnosti. V tomto žičlivom prostredí sa nám podarilo dotiahnuť turnaj do víťazného konca. V súčasnosti je zopakovať tento úspech zložitejšie, keďže počet hráčov najvyššej kvality z pohľadu svetového hokeja u nás už nie je najvyšší a potom je problém poskladať tím. Pred desiatimi rokmi sme mali pomerne mladé mužstvo," hovoril ešte v máji 2012 Ján Filc. Bývalý reprezentačný kormidelník má na úspech iba príjemné spomienky a vždy sa mu pri nich vybavia aj emócie s ním spojené. "Či to človek chce alebo nechce, emócie sú vždy. Zábery z finále, z príletu na letisko, z prijatia na námestí sa bez mrazenia na chrbte nedajú pozerať. Myslím si, že aj o ďalších desať rokov to bude rovnaké," dodal Ján Filc.

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie, ktorá na MS 2002 vo Švédsku získala titul majstrov sveta:

Brankári: Miroslav Šimonovič, Rastislav Staňa, Ján Lašák

Obrancovia: Ladislav Čierny, Jerguš Bača, Richard Lintner, Martin Štrbák, Dušan Milo, Radoslav Hecl, Peter Smrek, Ľubomír Višňovský

Útočníci: Peter Pucher, Marek Uram, Róbert Petrovický, Miroslav Hlinka, Rastislav Pavlikovský, Radovan Somík, Róbert Tomík, Ľubomír Bartečko, Miroslav Šatan, Peter Bondra, Vladimír Országh, Žigmund Pálffy, Jozef Stümpel, Michal Handzuš, Ladislav Nagy



Realizačný tím:

hlavný tréner: Ján Filc

asistenti trénera: Ernest Bokroš, Vladimír Šťastný

vedúci výpravy: Juraj Široký

manažér: Peter Šťastný

tímový manažér: Igor Nemeček

lekár: Dalimír Jančovič

maséri: Samuel Petráš, Michal Malina