Bojoval s Muhammadom Alim a vyhral milión: Zomrel legendárny boxer († 79)

Statočný výkon proti jednému z najslávnejších športovcov mu priniesol svetové uznanie. Hneď v nasledujúcom roku navyše dosiahol svoj najväčší úspech, keď sa stal európskym šampiónom.

V ringu absolvoval 48 zápasov, zaznamenal 30 triumfov, 12 prehier a šesť remíz. Podľa informácií denníka Bild zomrel v sobotu na klinike v Reinebeku.

RIP Jurgen Blin, dead at 79. The one time heavyweight champion of Europe fought Muhammad Ali in 1971, and lost by knockout in round 7. pic.twitter.com/Q1E3eeQIvN